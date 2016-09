Sandra Eccel (PMDB) explica suas propostas à Prefeitura de Nova Trento "Devemos buscar insistentemente recursos nas esferas estadual e federal", afirma Eccel

Sandra Regina Eccel (PMDB), 55 anos, concorre a prefeita de Nova Trento ao lado de Godofredo Tonini, o Godói (PR). Ela já foi chefe da administração do município por um mandato (2005-2008) e ocupou uma série de cargos no governo estadual, dentre os quais secretária da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Brusque.

A peemedebista é a primeira entrevistada na série de sabatinas que o Município Dia a Dia promove com os candidatos da região. Ela afirma que a infraestrutura é o maior problema da cidade atualmente, e que é preciso buscar parcerias com o estado e a União, para financiar grandes obras.

Maior problema

Segundo Sandra, o maior problema de Nova Trento é a falta de saneamento. Ela diz que a cidade cresceu desordenadamente nas últimas décadas devido à saída de muitas pessoas do campo que foram para a cidade.

A candidata considera que é necessário enfrentar o problema do inchaço populacional no município, a fim de não prejudicar outras atividades. “Uma cidade turística como a nossa não pode prescindir, por exemplo, de um sistema de esgoto sanitário. Isso eu considero básico e fundamental”, diz.

Saúde pública

Questionada sobre qual será o foco na Saúde, Sandra diz que o objetivo é trabalhar na prevenção. “Devemos, prioritariamente, investir em prevenção, ou seja, usar todos os meios possíveis para evitar as doenças”, afirma.

Ela aproveita para cutucar o adversário na campanha. “Fico estarrecida quando um governante de uma cidade pequena como a nossa se vangloria, dizendo que a sua Secretaria de Saúde atendeu milhares e milhares de pacientes num mês. Seria muito mais glorioso se poucos ou ninguém tivesse que ser atendido. Seria um sinal de que a população está sadia”.

Educação infantil

O Plano Municipal de Educação prevê que 70% das crianças de zero a três anos sejam contempladas até 2024. A candidata não detalha como fará isso, mas diz que focará no cumprimento desta meta.

“Pretendemos cumprir essa meta no nosso governo, se formos eleitos. A necessidade de atender as crianças nessa faixa etária é muito grande. Hoje, como nunca, os pais e as mães precisam trabalhar”, afirma Sandra.

Turismo religioso

Nova Trento é conhecida pelo turismo religioso no Santuário Santa Paulina. A candidata à prefeitura afirma que é preciso trabalhar para incrementá-lo ainda mais. O caminho para isso, indica, é estabelecer incentivos a empreendimentos voltados ao turismo. Além disso, construir um pavilhão para festas.

Pedágio

Em 2015, a Prefeitura de Nova Trento foi a Bombinhas para ver como funciona a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), na prática, um pedágio para entrar na cidade. Sandra afirma que não irá implantar o pedágio.

“O perfil do nosso turista, em sua maioria, é bem diferente do perfil do turista que visita Bombinhas. Cobrar TPA em Nova Trento, pelo menos nesse momento, seria injusto e prejudicial ao nosso turismo. Nós entendemos que o turista sempre traz divisas para o município”, afirma.

Mobilidade urbana

A candidata propõe uma série de ações, como alargamento de ruas, reconstrução de calçadas e construção de ciclovias e ciclofaixas onde for viável. Sandra diz que também é importante realizar a manutenção das vias já existentes.

Falta de recursos

Embora os governos federal e estadual reclamem da baixa arrecadação e tenham reduzido os repasses aos municípios, a candidata do PMDB afirma que será insistente nesta fonte de verba. “Devemos buscar insistentemente recursos nas esferas estadual e federal, através de projetos que sejam importantes para a nossa população”.

Sandra acrescenta que é importante promover um controle de gastos rígido, para adequar as despesas à realidade financeira da prefeitura.