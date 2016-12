Santa Catarina continua com mais de 75% das praias analisadas próprias para banho Neste relatório, 11 pontos passaram a ser impróprios e oito locais passaram para próprio

O quarto relatório da qualidade das praias catarinenses desta temporada, emitido nesta sexta-feira, 23, pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma), aponta que 76, 2%, o que corresponde a 163 pontos analisados, estão próprios para banho. Dos 75 pontos monitorados em Florianópolis, 73,3% (55) estão próprios para banho e, no interior do estado, 79,4% (108) locais estão aptos para os banhistas. As análises foram feitas entre os dias 19 e 23 deste mês.

Neste relatório, 11 pontos passaram a ser impróprios e oito locais passaram para próprio. O técnico de laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva, chama a atenção para que os banhistas tomem certos cuidados na hora do banho de mar. “Estamos na época das conhecidas chuvas de verão, aquelas que dão no final de tarde e à noite. Essas chuvas ajudam a levar resíduos para o mar. Os banhistas devem evitar saídas pluviais e de rios”, informa.

As tradicionais placas que apontam as condições das praias têm sido constantemente alvo de vandalismo. Para que o banhista possa conferir a qualidade das praias de forma rápida e segura, a Fatma disponibiliza o relatório no site da Fundação (www.fatma.sc.gov.br) ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android.

Como é feito

Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. São necessárias cinco coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio.

Os pontos analisados são nos municípios de Araranguá, Bal. Arroio do Silva, Bal. Gaivota, Bal. Camboriú, Bal. Da Barra do Sul, Bal. Rincão, Barra Velha, Biguaçú, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Gov. Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.