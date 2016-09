Santander e Itaú também aderem à greve dos bancários Nesta quinta-feira, 15, em São Paulo, acontece mais uma rodada de negociações com a Federação Nacional dos Bancos

Mais agências bancárias de Brusque aderiram à greve. Nesta quarta-feira, 14, dois bancos do Itaú e um do Santander do Centro também paralisaram suas atividades. A greve, que acontece desde a semana passada, é por tempo indeterminado e já tem cerca de 50% das agências da região fechadas.

As agências do Banco do Brasil de Botuverá e Guabiruba, e parcialmente a do Centro de Brusque continuam com o serviço interrompido. A Caixa Econômica Federal (CEF) do Centro de Brusque também está com as atividades suspensas.

Negociação

Nesta quinta-feira, 15, às 16h, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) realiza em São Paulo mais uma rodada de negociações. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Brusque e Região (Seeb), Mário Dada, diz que as propostas serão analisadas para saber como será a sequencia das tratativas.

Agências fechadas e parcialmente fechadas nesta quarta-feira, 14

Caixa Ecômica Federal

Brusque (Centro) – fechada

São João Batista – fechada

Tijucas – fechada

Banco do Brasil

Brusque (Centro) – parcialmente

Guabiruba – fechada

Botuverá – fechada

Nova Trento – fechada

São João Batista – parcialmente

Tijucas – fechada

Itaú

Brusque ( duas agências do Centro) – fechadas

Tijucas – fechada

Santander

Brusque (Centro) – fechada

HSBC, Bradesco

Tijucas