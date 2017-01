Santos Dumont e Laboratório-CAP disputam Copa Teutônia Dupla participa de evento sediado no Rio Grande do Sul em competição com mais de 80 equipes

Brusque conta com duas representações em um dos maiores eventos do futebol de base no Sul do Brasil, a Copa Teutônia. O evento conta com mais de 80 equipes divididas em seis categorias, desde Sub-11 até Sub-16. O Santos Dumont e o Laboratório-CAP (SC) brigam por classificação na competição.

O clube alvinegro fez uma bela campanha na fase de grupos, principalmente com sua categoria Sub-14. O elenco ficou na segunda posição do grupo e, em geral, chegou à 15ª posição. A equipe jogou nesta segunda-feira, 23, para confirmar o acesso à próxima fase, mas a reportagem não teve acesso aos resultados. Na Sub-16, o clube terminou na segunda posição do grupo e garantiu a classificação.

Já os jovens rubro-negros entraram em três categorias, a Sub-11, a Sub-12 e a Sub-13. O melhor resultado foi com os jovens da Sub-12 que deixaram o time na liderança do grupo e na sexta colocação geral, avançando para a próxima fase.