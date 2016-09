São Pedro fica em terceiro no Campeonato Municipal de Futebol Amador de Guabiruba Equipe venceu o Caresias por 3 a 0 no sábado, 10

O senso comum diz que a decisão de terceiro lugar é a pior partida para se jogar. Entretanto, o São Pedro deixou isso de lado e mostrou espírito desportivo no sábado, 10, pouco antes da final. A equipe ganhou por 3 a 0 do Caresias e garantiu o bronze simbólico.

O veterano Mano foi o grande maestro do São Pedro. O meia/volante atuou mais à frente, como atacante, e não decepcionou. Fez um hat-trick, como dizem os ingleses, ou tripleta, como dizem os italianos.

O primeiro tempo foi bastante truncado e sem muitas chances de gol. Estava com cara de pênaltis. Contudo, na segunda etapa mano colocou a qualidade a serviço da equipe e fez o placar se movimentar. Aos 20, aproveitou que o goleiro do Caresias falhou para abrir o placar.

O Caresias entrou em campo bastante modificado. Natan, destaque do time, não jogou, assim como o goleiro titular. As alterações foram sentidas e o time parecia sem poder de reação. Foi fácil para Mano marcar mais dois gols e selar a vitória do São Pedro.

Após o jogo, o meia ressaltou que independentemente da competição o atleta sempre busca a vitória. “Não importante se é primeiro, segundo ou terceiro lugar, tem que participar sempre. Graças a deus, fui feliz de fazer os gols e sair com a vitória”, afirmou.

O jogador tem mais de 40 anos e continua a atuar em alto nível com a camisa vermelha do São Pedro. Ao final da decisão, ele também ressaltou que não importa a idade, desde que se faça tudo com dedicação.

O sentimento de que o terceiro lugar também conta foi partilhado por Gilmar Carminatti, técnico da equipe. No banco de reservas, ele falou em vários momento aos atletas que queria muito vencer a partida. O discurso serviu para inspirá-los a buscar a vitória.