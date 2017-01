Secretária de Assistência Social de Brusque visita CEPED Encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira

A prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Assistência Social, tem vários serviços para pessoas com deficiência, que são prestados pela Central de Atendimento à Pessoa com Deficiência – CEPED, localizado na Praça da Cidadania. O objetivo deste serviço é atender e auxiliar

Na tarde desta quinta-feira (19) a secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, esteve no CEPED para conhecer os serviços que são prestados e conversar com os servidores do local. Para Silva, o trabalho realizado no centro é muito importante, devido as ações inclusivas que ele presta.

Entre os vários trabalhos que o CEPED disponibiliza está o auxílio à pessoa com deficiência para qualificação profissional e apoio na busca de um emprego, além do encaminhamento para as entidades parceiras. Um exemplo disto é o caso de quem deseja praticar um esporte. É feito um encaminhamento para a entidade que se enquadra no perfil do deficiente e assim ele inicia a prática paradesportiva.

Serviços do CEPED

- Encaminhamento e orientações para aquisição de veículos com isenção de impostos para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.

- Cadastro e encaminhamento da pessoa com deficiência para a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

- Orientação e encaminhamento para aquisição da carterinha de passe livre para pessoas com deficiência no transporte coletivo municipal, estadual e federal.

-Orientação sobre direitos e encaminhamento da pessoa com deficiência para diversos benefícios.

O contato do CEPED é (47) 3351-8921 e está localizado na Praça da Cidadania, Rua Germano Schaefer, 110, com o horário de atendimento das 12h às 18h.