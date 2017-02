Secretaria de Obras de Brusque passa atender em novos horários

Na busca por melhor atendimento à população, a prefeitura de Brusque alterou os horários de atendimento da Secretaria de Obras, com um decreto excluindo a pasta do horário de expediente especial que ocorre na Prefeitura de Brusque.

Com os novos horários, as equipes da secretaria que trabalham nas ruas vão fazer o horário das 5h às 13h30, já os funcionários da Secretaria de Obras que trabalham no setor administrativo vão trabalhar das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

As medidas visam ampliar a atuação dos funcionários nas demandas da população de Brusque. Quem quiser entrar em contato com a Secretaria de Obras pode ligar nos telefones: 3350-1960, 3352-1513 e 3351-1472.