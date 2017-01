Secretaria de Saúde alerta para riscos causados pelo contato com a água da enxurrada Titular da pasta fez recomendações aos moradores e pede atenção aos sintomas

A secretaria de Saúde de Brusque, após a enchente desta quinta-feira, 5, informa que é de fundamental importância a observação de determinados cuidados com a água alimentos e que as pessoas irão consumir, além da própria saúde.

Ainda, cabem orientações sobre doenças e males que podem aparecer em decorrência das águas sujas, e do processo de limpeza após os alagamentos. O secretário de Saúde, Humberto Fornari, esclarece à população sobre os encaminhamentos necessários.

“Nesse momento de limpeza é necessário o uso de equipamentos que ajudem a prevenir possíveis problemas, como botas, luvas e até máscaras. Sabemos que nesse momento difícil o brusquense busca fazer o melhor, mas é necessário faze com segurança”, diz.

Pessoas que tiveram machucados e contato com a água e a lama devem procurar a Unidade Básica de Saúde para atualizar a dose da vacina antitetânica, caso já tenham passado dez anos da última injeção. Não há doses preventivas de doenças relacionadas com enchentes, cabe à população tomar os cuidados necessários para evitá-las.

Leptospirose

A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina de ratos, que pode ser adquirida por meio da exposição a enchentes, alagamentos, lama ou coleções hídricas que estejam contaminadas.

Quem apresentar qualquer sinal deve procurar ajuda médica. Os sintomas são: febre de início súbito, mialgias (dor no corpo), cefaleia (dor de cabeça), mal estar e/ou prostração (cansaço), associados a um ou mais dos seguintes sinais e/ou sintomas: náuseas e/ou vômitos, calafrio.

Veja algumas recomendações:

1) Se a residência for abastecida com água do sistema público de abastecimento e não houve nenhum alerta por parte do Samae ou da Vigilância Sanitária significa que a água encontra-se em condições adequadas para o consumo;

2) Se a água utilizada for proveniente de poço, fonte, rio, riacho, açude, barreira, ou outros deverá ser realizada a fervura e tratamento da mesma com adição de hipoclorito de sódio a 2,5%, nas dosagens especificadas no quadro abaixo, deixando a água descansar por 30 minutos após a adição do hipoclorito, para eliminação das bactérias.

Volume de água Hipoclorito de sódio a 2,5% Tempo de contato Dosagem Medida prática 1.000 litros 100 ml 2 copinhos de café (descartáveis) 30 minutos 150 litros 15 ml 1 colher de sopa 20 litros 2 ml 40 gotas 1 litro 0,1 ml 2 gotas

OBS1: Em casos de água turva: ferva a água por 15 minutos, deixe a água esfriar, acrescente o hipoclorito no dobro das medidas da tabela acima e aguarde 30 minutos antes de consumi-la.

OBS2: Recomenda-se não fazer a desinfecção da água para consumo humano com água sanitária, pois esse produto pode conter outras substâncias prejudiciais a saúde.

A população deve cuidar também com encostas e barrancos e acionar a Defesa Civil, fones: 3396-7459 ou 199 – em qualquer ameaça de desmoronamento ou deslize de terra.