Secretaria de Saúde de Brusque realiza nesta quinta-feira Blitz da Camisinha Profissionais de saúde percorrerão bares e casas noturnas do município para distribuir material orientativo sobre doenças sexualmente transmissíveis

Nesta quinta-feira, 23, a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, realizará a Blitz da Camisinha. A ação visa orientar a população quanto ao uso do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite, sífilis, entre outros.

Neste dia 11 profissionais de saúde percorrerão bares e casas noturnas do município, entre 21h e 0h para distribuir material orientativo, além dos preservativos. A data foi escolhida por anteceder o final de semana do Carnaval e busca orientar os foliões para não se desprotegerem durante as festas.

Teste rápido e PEP

É possível fazer o teste rápido de HIV nas Unidades de Saúde e no próprio SAE. O exame é gratuito e sigiloso. Além disso, por meio do serviço é possível ter acesso à Profilaxia Pós- Exposição, um tratamento com terapia antirretroviral (TARV) por 28 dias para evitar a sobrevivência e a multiplicação do vírus HIV no organismo de uma pessoa. Ela é indicada às pessoas que podem ter tido contato com o vírus em alguma situação, tais como, violência sexual; relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha); ou acidente ocupacional (com instrumentos pérfuro-cortantes ou em contato direto com material biológico).