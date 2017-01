Secretaria de Turismo de Brusque divulga calendário de eventos para este ano De acordo com a nota da Prefeitura, serão mais de 70 atividades em 2017

A Secretaria de Turismo de Brusque divulgou a agenda deste ano, com as datas de alguns eventos que vão ocorrer um Brusque, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof.

Além dos eventos tradicionais da cidade como Fenajeep, Pronegócio, Festival da Cuca e Fenarreco, o local receberá mais de 70 atividades. Os que tiverem interesse em agendar eventos no local, devem entrar em contato com a Secretaria de Turismo, entre 12h e 18h.

Eventos agendados

Janeiro:

09 a 13 – 40ª Pronegócio

Fevereiro:

17,18 e 19 – Gaiola Cross

Março

08 – Comemoração dia Internacional das Mulheres

11 e 12 -Mercado de Pulgas

Abril:

06 a 09 – Feira Casa SC Decor

22 e 23 – Encontro Nacional de Motos 2 Tempos

Maio:

05 – Brusque Motor Cicle

15-19 – Rodada de Negócios da Ampe

21 – Encontro Sertanejo

25-28 – Feira da Indústria e Comércio Acibr

Junho:

14-18 – Fenajeep

24 e 25 – Encontro de Quadrados de Brusque

Julho:

8 e 9 – Festival da Cuca

20 e 23 – Feira de aves e pequenos animais de Brusque

Agosto:

3 a 6 – Rodeio Crioulo de Brusque

Setembro:

2 e 3 – Exposição de carros antigos

13 a 17 – Fairtec

Outubro:

05 – 15 – 32ª Fenarreco

28 – Dia do servidor publico

Novembro:

11 e 12 – Mercado de Pulgas

25 e 26 – Torneio Amantes do Coleiro