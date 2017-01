Secretariado da Prefeitura de Brusque se reúne para tratar do atendimento aos atingidos pela chuva Durante o fim de semana, máquinas e equipes seguem nas ruas para dar sequência ao serviço de limpeza

Na manhã deste sábado, 7, parte do secretariado da Prefeitura de Brusque se reuniu com o vice-prefeito Ari Vequi na sede da Defesa Civil para tratar do atendimento aos atingidos pela chuva de quinta-feira, 5.

Durante o fim de semana, máquinas e equipes seguem nas ruas para dar sequência ao serviço de limpeza. Na segunda-feira, 9, a equipe receberá a imprensa para um balanço das ações.

No fim da tarde desta sexta-feira, 6, o prefeito Jonas Paegle decretou estado de emergência em Brusque. Com isso, a liberação de recursos por parte das outras esferas de governo ficará mais fácil.

O estado de emergência ainda precisa ser homologado pelo governo do estado e pela União para que entre em vigor.