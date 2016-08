Sede do Clube Esportivo Guarani é demolida nesta quarta-feira, 31 Diretoria considerou inviável reforma devido ao alto custo e decidiu pela demolição da estrutura

A parte de alvenaria da sede do Clube Esportivo Guarani está sendo demolida nesta quarta-feira, 31. Há uma mês começou a ser retirada as madeiras do local. A Diretoria e o Conselho Deliberativo do clube decidiram pela demolição, após considerarem inviável a reforma, devido ao alto custo.

O gerente administrativo da entidade, Ademir Deichmann, diz que a estrutura estava deteriorada – chovia dentro do espaço, além de em épocas de enchente a água subir a causar danos na sede. O local existia há quase 50 anos. A demolição de alvenaria deve terminar ainda hoje.