Seguem as mudanças bruscas de temperaturas em Brusque Depois do frio, agora é a vez do aquecimento

O frio dos últimos dias em Brusque, verificado principalmente na madrugada e primeiras horas da manhã, sempre com valores mínimos abaixo dos 10ºC, deverá dar lugar ao aquecimento neste próximo final de semana. Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, as mudanças bruscas de temperatura seguem, depois do frio o calor. Na segunda,12, poderemos ter máxima de 32/35°C no litoral sul do estado. Já na terça, 34/37°C no litoral (mais o norte) e vale do Itajaí onde se localiza nosso município. Coutinho destaca ainda que depois volta o frio forte de terça de noite/quarta em diante. Quarta, quinta e sexta da próxima semana o frio estará presente principalmente ao amanhecer. Dados de hoje.

Como podemos ver, o sobe e desce das temperaturas vai continuar a fazer parte da rotina dos Brusquenses. Diante deste cenário climático atual, todo o cuidado com a saúde será bem vindo!

Dados do tempo em Brusque nesta quinta-feira

As condições do tempo apresentadas hoje em Brusque foram de estabilidade. O sol predominou por entre poucas nuvens ao longo de todo dia e a exemplo de ontem, novamente tivemos uma madrugada/amanhecer com a presença do frio, valores mínimos abaixo dos 10ºC. O vento forte da quarta não ocorreu mais hojne, nuvens em forma circular, já está bem afastado da costa, como podemos ver na imagem abaixo.

Mesmo assim, rajadas ficando entre 12 km/h e 15 km/h foram observadas em nossa cidade, apenas de moderada intensidade portanto.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas observadas hoje,08, em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações fixadas nos referido locais por mim descrito em anexo abaixo:

9,1ºC com 25,3ºC/Bairro Rio Branco

9,6ºC com 25,2ºC/Bairro Centro

9,4ºC com 25,2ºC/Bairro Santa Luzia

Já no Vale do Itajaí, foram os seguintes valores extremos: