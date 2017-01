Segundo administrador do Hospital Azambuja visita unidade Padre Albano José Koehler atuou no hospital durante 12 anos, de 1972 a 14 de janeiro de 1984

O Padre Nélio Roberto Schwanke, diretor geral do Hospital Azambuja recebeu, recentemente, a visita do Padre Albano José Koehler, que foi o segundo administrador da unidade. O Padre atuou no hospital durante 12 anos, de 1972 a 14 de janeiro de 1984.

Aos 92 anos de idade, é aposentado, mas ainda celebra missas na paróquia de Penha, no litoral, onde vive atualmente. Segundo ele, “o segredo é não parar e quando pode sair para visitar os amigos”.