Segurança pública: relembre principais casos de 2016 Município Dia a Dia traz as 45 ocorrências que ganharam mais destaque em Brusque e região

Em 2016, muitos casos chamaram a atenção em diversos aspectos. Na segurança pública não foi diferente. Em Brusque e região, muitos casos marcaram pela gravidade das situações. Por isso, o Município Dia a Dia relembra as 45 principais ocorrências que tiveram destaque no ano.

Muitos dos casos tiveram desdobramentos ao decorrer dos meses, com prisões de acusados de homicídios e de criminosos foragidos que foram capturados. Porém, as notícias que mais impactaram a população, foram os acidentes de trânsito com morte, provocados por imprudência e alcoolismo.

JANEIRO

Tentativa de homicídio

O jovem Aldemir de Vargas Lucero, 23 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite do dia 7 de janeiro, quando levou três tiros, na rua Arnoldo Ristow, no bairro Zantão.

Ele estava em uma motocicleta parado, falando ao celular, quando quatro homens, que estavam num veículo Corsa Sedan, encostaram do lado e efetuaram os tiros.

Um dos acusados de cometer o crime, Renato Lacerda, foi preso no dia 13 de março, junto com a companheira Carla Suelem Souza Maia. Durante revista pessoal, foi encontrado com ela um revólver calibre 38, da marca Taurus, com registro de furto de 2006, no Rio Grande do Sul.

Morte no trânsito

Os primeiros dias do ano já ganharam destaque na mídia por conta de um grave acidente de trânsito, na rua Gustavo Halfpap, no Centro, que resultou em duas mortes. O acidente ocorreu na noite do dia 9 de janeiro, quando o motorista do Civic, Fabiano Bonetti, 33 anos, perdeu o controle da direção, após um caminhão Furgão ter encostado na lateral do carro, durante uma ultrapassagem.

O carro bateu contra a parede de um prédio e matou Bonetti e o carona Roni Fritzen, 31. No momento do acidente, o motorista do caminhão, Lorival Rocha, fugiu, mas se apresentou na Delegacia de Polícia Civil quatro dias depois.

Rocha está sendo indiciado por homicídio doloso, com dolo eventual. Ou seja, ele não quis aquele resultado, mas pelas ações assumiu o risco da morte. A primeira audiência para ouvir as testemunhas do caso já aconteceu. Durante a audiência, foram ouvidas duas testemunhas, sendo uma de acusação e outra de defesa. Porém, como outras testemunhas não foram localizadas pelo oficial de Justiça, a audiência precisou ser remarcada para 14 de março de 2017.

Atropelamento na rodovia Antônio Heil

A adolescente Talita Greiciele Venâncio, 16 anos, morreu no Hospital Azambuja, no dia 31 de março, após ter sido atropelada na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha, no dia 14 de janeiro.

O motorista do Corolla, de 33 anos, transitava no sentido Centro ao bairro Limoeiro e disse que não teve tempo de reação. Ele ainda tentou desviar, mas o carro atingiu a vítima de lado. Segundo o condutor, a vítima foi arremessada a alguns metros de distância – no outro lado da via.

Primeiro homicídio

O primeiro homicídio do ano registrado em Brusque ocorreu na noite do dia 16 de janeiro, pouco antes das 21h, na rua Boêmia, no bairro Limeira, quando Willian Pacheco de 27 anos, foi morto a tiros.

O crime ocorreu no início do morro da via que liga o bairro Limeira ao Poço Fundo. A vítima estava em uma motocicleta Falcon, de cor preta e placa de Brusque.

Os tiros foram disparados sem que o motociclista tirasse o capacete. Pacheco tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e violência doméstica.

Um dos acusados de cometer o crime, Sayron Cortez Pereira Alves, 20, foi preso em 13 de abril, após uma operação da Polícia Civil e Militar. Ele teria sido a pessoa que atirou contra Pacheco a mando de Thomaz Schlindwen, 23, que foi preso em Navegantes no dia 27 de abril.

O motivo do crime teria sido o envolvimento de Pacheco com a ex-companheira do mandante e também por desavenças antigas, em que já haviam brigado com agressões físicas.

Afogamento em Botuverá

Um caso que abalou bastante Botuverá e região foi a morte por afogamento do adolescente Alexsandro Adenir Ignácio Muller de 14 anos. Ele se afogou no rio Itajaí-Mirim, em Botuverá, na manhã do dia 23 de janeiro enquanto tomava banho com a irmã de 10 anos, e um menino de 11, na estrada geral de Águas Negras. O garoto se desequilibrou em um poço existente no rio e não conseguiu voltar para onde a profundidade era menor. A menina ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu.

O adolescente estava passeando na casa de parentes em Águas Negras e residia com os pais em Barra Velha. O próprio pai transportou o corpo no colo até o carro do Instituto Médico Legal (IML), por conta do difícil acesso até o local em que estava o adolescente.

Queda de barranco

Depois de cair da bicicleta e rolar em um barranco com aproximadamente 15 metros de altura, o menino Mateus Felipe Gomes, 6 anos, comoveu a todos pela sua força e superação. O acidente ocorreu no dia 30 de janeiro, quando brincava na rua Primeiro de Janeiro, onde mora, no loteamento Planalto, no Limoeiro.

Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Como os ferimentos foram mais na cabeça, o menino precisou passar por cirurgias de reconstrução do rosto.

Durante o período em que ficou internado, muitas pessoas se solidarizaram para ajudar a família, que precisou se dedicar integralmente ao menino. Inclusive, o treinador de goleiros da categoria infantil do Figueirense, Gustavo Solci, conseguiu uma camisa do atacante do time, Clayton, para sortear em uma rifa.

Após sair do hospital, Mateus pediu aos pais para conhecer os bombeiros que o salvaram no dia do acidente. Assim, fez uma visita ao quartel, no dia 20 de março, acompanhado pelos pais.

FEVEREIRO

Estupro na Beira Rio

Um caso que ganhou grande repercussão logo no início de fevereiro, no dia 10, foi o estupro de uma mulher de 48 anos, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio. A mulher fazia caminhada pela calçada, próximo da agência dos Correios, quando foi agarrada pelas costas pelo acusado, Amarildo da Silva, que estava em liberdade condicional.

Silva conseguiu arrastar a mulher para o matagal, tirou a blusa e tapou a boca para que não gritasse.

Um pescador ouviu os gritos da mulher e correu atrás do criminoso que foi cercado pela Polícia Militar e preso em flagrante.

Cartomante é presa em Guabiruba

A conhecida madame Cecília foi presa no dia 18 de fevereiro, após oferecer serviços de tarô a um idoso e, posteriormente, transferir mais de R$ 23 mil dele para a própria conta. Theyta Lhuba Blado Stanescon, 25 anos, é acusada de estelionato e o companheiro, Yago Nicolete Vacite, 23, que também foi preso, seria o cúmplice dela.

Após a prisão, várias outras vítimas da cartomante a denunciaram na Delegacia de Polícia Civil.

MARÇO

Motorista embriagado mata casal no Zantão

O motorista Everton Cunha, 22 anos, matou o casal Silciane de Fátima Stivanin, 37 anos, e Joanir Quevedo dos Santos, 35, moradores de São João Batista, ao causar um acidente na rodovia Gentil Batisti Archer, no Zantão, no dia 12 de março, Cunha voltava de uma festa em Canelinha, quando atingiu o veículo do casal, que retornava de Brusque para São João Batista.

Após o acidente, o motorista fugiu e se apresentou dois dias depois na delegacia. Após as investigações, foi pedido a prisão preventiva de Cunha, por homicídio doloso, com dolo eventual, pois ficou comprovado de que ele estava embriagado quando causou o acidente.

No mesmo carro do casal morto estava o filho de Silciane, de 13 anos, que ficou por muito tempo internado em estado grave no Hospital Azambuja.

Tentativa de estupro no Bateas

Uma jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de estupro na manhã de 15 de março, quando saia para trabalhar, na rua Volta Grande, no bairro Bateas. Um homem que estava escondido no mato tentou atacar a moça, que se defendeu com uma bolsa que trazia nas mãos.

Ainda assim, a jovem foi imobilizada e a blusa e o shorts rasgados. Ela conseguiu correr e voltou para casa. A Polícia Militar foi chamada, mas não encontrou o criminoso.

Caminhão do lixo atropela e mata adolescente

A adolescente Luana Fátima de Oliveira, de 16 anos, morreu atropelada na manhã do dia 16 de março, na rua Dorval Luz, no bairro Santa Terezinha. Um caminhão Ford Cargo, que presta serviços de coleta de lixo para a empresa Recicle, atropelou a adolescente e mais outra menina de 8 anos, que atravessavam a faixa de pedestres, próximo ao Bar do Beto.

O motorista José Romário Silva dos Santos e outros ocupantes do veículo saíram do local, mas foram localizados pela Polícia Militar na empresa. O condutor foi detido.

Carro cai no rio Itajaí-Mirim e casal é resgatado

O motorista Eri Eduardo Vargas foi resgatado pelo surfista Fabiano Debrassi e pelo jogador Mineiro, do Brusque Futebol Clube, após cair com o carro Honda Civic, no rio Itajaí-Mirim, no dia 25 de março.

Após perder a direção, o carro caiu no rio, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, no Centro. Dentro do veículo ainda estava a namorada de Vargas, que conseguiu sair da água ao se segurar em galhos de árvore.Vargas foi levado pela correnteza, que estava forte após a chuva que caiu durante todo o dia.

O casal foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, apenas com escoriações, e encaminhado ao Hospital Azambuja.

ABRIL

Segundo homicídio do ano

Na noite do dia 1 de abril, Ronaldo Wilgrey Souza, 31 anos, foi morto após ser perseguido e esfaqueado na cabeça por Antônio Carlos Barbosa dos Santos e Everildo Moura Santos. O crime ocorreu na rodovia Ivo Silveira, em frente a Quimisa, no bairro Bateas, quando a vítima deixava a empresa em que trabalhava.

A morte teria sido ocasionada por conta de um desentendimento na noite de Sexta-feira Santa, no dia 26 março. Os dois criminosos foram presos poucas horas depois, no bairro São Luiz.

Policial militar é atingido por motorista na contramão

O cabo da Polícia Militar, Marco Aurélio Maçaneiro, ficou gravemente ferido após ter a motocicleta atingida por um veículo, na noite do dia 2 de abril, na rua Hercílio Luz. O motorista do Gol invadiu a pista contrária de direção e colidiu de frente com a motocicleta do policial.

O motorista do Gol, Cedric Marcelo Rodrigues Neves, 18 anos, fugiu em direção a Guabiruba e se apresentou na delegacia apenas dois dias depois. As investigações apontam que o rapaz estava embriagado durante o acidente.

Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de maio, Neves foi preso após ser flagrado pela PM, na avenida Primeiro de Maio, dirigindo embriagado.

Adolescentes e criança são atropeladas na calçada

Duas adolescentes e uma criança foram atropeladas na calçada no dia 9 de abril, na rua Guilherme Steffen, no bairro Steffen. O motorista de um Del Rey Ghia, invadiu a calçada e atingiu os três e fugiu sem prestar socorro.

A menina de 14 anos de idade foi para o Hospital Azambuja e teve uma das pernas amputadas. Após investigações, o motorista foi identificado e expedido um mandado de prisão. Porém, o homem teria fugido para o Paraná e até o momento não foi localizado pela polícia.

Após assalto em Itajaí, jovem é preso em Brusque



Um jovem de 17 anos foi perseguido pela Polícia Militar de Itajaí até Brusque quando foi detido, na noite de 14 de abril. O rapaz roubou um carro Cruze no centro de eventos da Marejada e desde lá os policiais fizeram o acompanhamento.

O criminoso fugiu, em alta velocidade, em direção à rodovia Antônio Heil, sentido a Brusque, sendo possível a abordagem somente quando já estava na rua General Osório, no bairro Guarani. O jovem foi apreendido e, na delegacia, a vítima o reconheceu. Mais de dez guarnições da PM participaram da ação.

Motorista atropela haitiano, foge e é preso usando droga



O motorista Rodolfo Rocha Gomes Florio, 36 anos, foi preso em seu apartamento, no bairro São Luiz, após atropelar um haitiano na faixa de pedestre, na rua Anita Garibaldi, também no São Luiz, no dia 9 de abril.

Após cometer o crime, o homem fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado pelos policiais militares em casa. Durante revista no apartamento, o motorista foi encontrado usando drogas. Com ele foi apreendido um cachimbo e outras evidências de crack.

MAIO

Criminosos quebram a perna de motociclista em assalto

O motociclista Maicon Hofelmann, 26 anos, foi assaltado por quatro homens, na madrugada do dia 6 de maio, quando passava com a motocicleta na rua Luiz Maffezzolli, no bairro Limeira. O local onde ele foi atacado não tem residências próximas, nem iluminação.

Quando foi atacado pelos criminosos, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu. Após a queda, os bandidos saltaram sobre a perna de Hofelmann.

Por mais de quatro horas o motociclista gritou por socorro, quando por volta das 4h alguém o ouviu e acionou a Polícia Militar.

Esposa e filho assassinam homem, em Botuverá

A esposa Maria de Fátima Legal, 52, o filho Eduardo Avi, 24, e Cleon Betim dos Santos, 23, foram presos no dia 17 de maio, acusados de assassinar brutalmente Natal Avi, 54, na noite do dia 13 de abril, em Botuverá.

Todos os três acusados confessaram o crime e a motivação para a morte teria sido com a intenção do filho e a mulher ficarem com a herança. Eles alegaram que sofriam violência física constante. Um adolescente também foi acusado de ter participado da ação.

O trio planejou todo o crime para que fosse investigado como latrocínio, o que foi desmentido dias depois.

Mãe espanca e quebra braço de bebê de três meses

Uma adolescente de 16 anos confessou na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), que espancou o próprio filho, um menino de três meses de idade. O caso ocorreu no dia 21 de maio, quando a mãe pegou o filho pelo braço e jogou contra a cama.

Com a atitude, o bebê quebrou um dos braços e teve ainda mais cinco fraturas pelo corpo. A cunhada, ao ir visitar, percebeu que a criança estava ferida, e decidiu levá-la ao hospital.

Ao ser interrogada pelo delegado Ricardo Marcelo Casarolli, a adolescente confirmou as agressões e disse que sente raiva do bebê desde que ele completou 15 dias de vida. O sentimento negativo contra o filho, diz ela, surgiu após ele ficar internado por se afogar com leite materno.

O delegado levou o caso à Promotoria da Infância e Juventude, que fez a destituição da guarda do bebê.

JUNHO

Preso se mata na delegacia

No dia 12 de junho, após ser preso por violência doméstica, Jurandir Martinenghi, 55 anos, se matou dentro da cela, na Delegacia de Polícia Civil. Ele havia sido preso na rua José Dubiella, no bairro Thomaz Coelho, quando os vizinhos ouviram os gritos de socorro da mulher.

Para fazer a prisão de Martinenghi, os policiais precisaram fazer um disparo da arma de choque para contê-lo. Já na delegacia, enquanto os policiais faziam o procedimento, descobriram que ele havia um mandado de prisão ativo.

Ao se dirigirem até a cela para o preso assinar o documento, encontraram Martinenghi enforcado. Ele amarrou a própria camisa na grade para cometer o suicídio.

JULHO

Motociclista morre atropelado

O motociclista Nicholas Tomaz Belz, de 19 anos, morreu atropelado em um grave acidente na tarde do dia 21 de julho, na avenida Primeiro de Maio, em frente a loja Dokassa. Belz pilotava uma motocicleta Bros no sentido Centro ao bairro, quando bateu na traseira de um Fiorino, que estava parado atrás de um Escort, que entraria para o lado esquerdo da via.

A moto colidiu na lanterna traseira do Fiorino e com isso, o piloto caiu sobre a pista do lado contrário. No momento da queda, o capacete caiu da cabeça do piloto.

A motorista de um Ford Ka, que trafegava no sentido contrário, não conseguiu frear a tempo e passou por cima de Belz, que morreu na hora, ao ser atingido na cabeça pelo rodado esquerdo do veículo.

Falso estupro coletivo

A jovem Dirlei Adriana Vargas denunciou na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) um estupro coletivo, no dia 25 de junho. Ela afirmava ter sido violentada sexualmente por um grupo de oito homens, em abril, após marcar um encontro com um colega de trabalho.

O caso teve repercussão estadual e, em setembro, a mulher voltou na delegacia para desmentir a versão. Sem explicar a motivação da mentira, a jovem responderá pelo crime de denunciação caluniosa, por não somente ter comunicado um crime falso, como também ter acusado pessoas determinadas.

Em novembro, Dirlei Adriana Vargas e o ex-companheiro Antônio Zager foram presos acusados de estupro e tentativa de estupro contra duas adolescentes. Além disso, eles são investigados por aliciarem adolescentes para praticar sexo com o casal.

AGOSTO

Motorista causa acidente, mata motociclista e foge

Desde o dia 13 de agosto, após o acidente que matou Natan de Lima Miranda, 22 anos, a Polícia Civil segue nas investigações para tentar localizar o motorista do caminhão. Miranda morreu na travessa Dom Joaquim, esquina com a rua Expedicionário Benjamin Decker (antiga DJ 014), no bairro Dom Joaquim.

Alguns moradores testemunharam para a Polícia Militar, no dia do acidente, que o jovem colidiu na traseira de um caminhão que saía da DJ 014 em direção ao Centro. Até o momento a polícia não conseguiu chegar na identidade do motorista do caminhão.

Carro desgovernado atropela duas crianças e uma morre

Gustavo Fernando Gelatti, 8 anos, morreu após ser atropelado no dia 27 de agosto, na rua José Bodenmuller, no bairro Águas Claras. A motorista do veículo Corsa, perdeu o controle da direção e atropelou Gelatti e mais uma criança que estavam sentadas no meio-fio.

A menina, um pouco mais velha sofreu apenas alguns arranhões nas costas e relatou aos policiais militares que estava brincando com o irmão quando viram o veículo vindo para cima deles. O garoto foi atingido em cheio. A motorista foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.

Assaltante morre após assalto

Welton Pereira, 24 anos, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar, no dia 24 de agosto, após assaltar um brusquense, junto com outro comparsa, Genisis Aparecida Luiz da Silva. Armados, eles renderam o homem na rua João Becker, no bairro São Luiz e roubaram o carro Spacefox, celular e carteira.

Os criminosos fugiram em direção a ponte do Trabalhador, no bairro Santa Rita. A Polícia Militar fez rondas e comunicou a PM de Itajaí e de Blumenau. Foi montada uma barreira na rodovia Antônio Heil, e nas proximidades da rodovia BR-101 o veículo e os dois assaltantes foram avistados e houve uma troca de tiros.

Carro despenca de viaduto em construção



O motorista de um Corsa Classic, despencou do viaduto que está em construção na rodovia Antônio Heil, no dia 21 de agosto, em frente a Irmãos Fischer. O veículo seguia no sentido Itajaí para Brusque quando subiu a rampa de acesso ao viaduto e despencou de cerca de oito metros de altura.

O motorista e a passageira (que não tiveram os nomes divulgados) precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Azambuja com ferimentos leves. O impacto frontal foi forte e o veículo só não tombou por completo porque ficou escorado em um dos pilares do pontilhão que está em obras.

Mesmo assim o condutor ficou com um dos pés preso e deu mais trabalho para ser retirado do interior do automóvel pelos socorristas.

SETEMBRO

Casarão Schaefer desmorona e trabalhador morre

O antigo Casarão Schaefer, que estava em reforma na rua Conselheiro Rui Barbosa, no Centro de Brusque, desabou na manhã do dia 6 de setembro. Augusto José Nichelatti, 57 anos, que trabalhava no local, foi encontrado entre os escombros, no segundo piso e morreu no hospital pouco tempo depois.

O local passava por uma reforma em que o projeto previa a restauração do telhado, com a intenção de preservar a fachada, que é histórica. Os funcionários faziam a troca das telhas e estrutura do telhado. Com o desabamento, o casarão precisou ficar interditado.

Criminosos são cercados em matagal

Dois assaltantes ficaram cercados em um matagal, no bairro Rio Branco, na madrugada do dia 15 de setembro, mas nenhum deles foi detido. Eles fizeram um assalto em um posto de combustíveis na rua General Osório, no Guarani, e fugiram no veículo de um funcionário do estabelecimento.

Minutos após saírem do local, o criminoso que dirigia o carro roubado perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Os dois entraram em um matagal e o veículo foi guinchado. A Polícia Militar foi em busca dos bandidos e chegou a uma rápida troca de tiros com os suspeitos, na região da rua RB 005, mas ninguém foi atingido. Diversos policiais permaneceram na caça aos bandidos, inclusive policiais de folga.

Assalto termina com assaltante baleado e fuga de criminosos

Um assalto a uma joalheria no dia 15 de setembro na rua Gustavo Schlösser, no Centro, resultou na prisão de dois criminosos, sendo que um foi baleado, e outros dois foragidos. O proprietário do estabelecimento entrou em luta corporal com os criminosos e foi esfaqueado.

Os assaltantes fugiram em um Gol vermelho em direção ao bairro Azambuja, quando um policial próximo iniciou uma perseguição com troca de tiros. No beco Luiz Machado, numa transversal da rua Nova Trento, os criminosos roubaram outro veículo e três fugiram para a rua Azambuja, sendo que o baleado ficou no local e foi capturado.

Na rua Bulcão Viana, os assaltantes tentaram entrar numa casa e um adolescente foi capturado e os outros dois fugiram. A Polícia Militar fez um grande cerco para tentar deter os criminosos, porém um deles, identificado como Cleber do Nascimento, 33 anos, se escondeu na rede de galeria pluvial e foi capturado somente no mês de dezembro.

Crânio humano é encontrado

Na manhã do dia 25 de setembro, a Polícia Militar foi acionada pelo funcionário de um posto de combustíveis, na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, pois próximo ao local, em um terreno baldio, foi encontrado um crânio humano. Os policiais comprovaram a informação.

Junto com o material havia restos de cabelo. A Polícia Civil iniciou as investigações, mas até o momento não há nenhum indício de identificação do crânio.

Homem tenta estuprar jovem no Águas Claras

Uma jovem de 23 anos sofreu uma tentativa de estupro na manhã do dia 27 de setembro, quando deixava sua casa, em uma rua transversal à Augusto Klapot, no bairro Águas Claras. Um homem que estava armado com uma faca atacou a jovem, a segurou pelo pescoço e a arrastou até uma ponte, nas proximidades.

Sob ameaças de morte, o criminoso tentou tirar as roupas da mulher e começou a apalpar o corpo. A jovem gritou para alertar os vizinhos e com isso, o homem desistiu do ato. A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou o criminoso.

OUTUBRO

Jovem morre enquanto ajudava a retirar árvores em escola

Um caso que chocou toda a região foi a morte de Dalvan Wilian Cavichioli, 17 anos, no dia 29 de outubro. Ele caiu de uma altura de sete metros, durante o trabalho voluntário de poda de árvores no pátio da escola João Boos, em Guabiruba. Ele era presidente do Grêmio Estudantil da instituição.

Cavichioli estava no cesto de um guindaste, que teria se desprendido e caído. O jovem foi levado ao Hospital Azambuja, mas não resistiu e morreu.

NOVEMBRO

Acusado de tentativa de estupro apanha com chicote

O acusado Pedro de Abreu, 35 anos, vendedor de algodão doce, apanhou com um chicote, após tentar estuprar uma adolescente de 15 anos, no dia 2 de novembro, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras.

O morador das proximidades, Gervásio Romualdo Frutuoso, 35, andava a cavalo quando percebeu algo de errado entre os dois, que caminhavam pela via. Quando Abreu tentou beijar a adolescente, que o empurrou, Frutuoso foi até eles e questionou o que estava acontecendo.

Ao perceber o nervosismo, o homem pegou o chicote que estava em suas mãos e bateu nas costas do acusado, que tentou fugir.

Um carro do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), da Polícia Militar, que passava pelo local, foi parado por Frutuoso, que contou o caso e encontrou o acusado escondido no matagal. Abreu foi autuado em flagrante e encaminhado para a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque.

Cinco mulheres detém assaltante

Cinco mulheres detiveram um assaltante após saírem de uma festa de aniversário no dia 22 de novembro, na rua Paulo Bauer, fundos da Escola Araújo Brusque, bairro São Luiz. Elas seguiam para os carros quando um motociclista se aproximou, fez ameaças, indicou que estava armado e exigiu que elas entregassem as bolsas.

As mulheres desconfiaram que ele não tinha nenhuma arma por debaixo da camiseta, reagiram e partiram para cima do assaltante. Rodrigo Pereira, 36 anos, foi dominado e apanhou das mulheres que derrubaram a Biz 125 preta, que estava com uma sacola encobrindo a placa. Para impedir a fuga, uma delas ainda arrancou a chave da ignição. A Polícia Militar foi até o local e prendeu em flagrante Pereira.

Jovem apanha de funcionários em tentativa de assalto

O acusado Jhonathan Nosberto de Miranda, 20 anos, foi preso no dia 25 de novembro, após tentar assaltar a Milium, no Centro de Brusque. O criminoso chegou na loja e esperou uma mulher passar as compras para que a funcionária abrisse o caixa.

Quando anunciou o assalto e começou a retirar o dinheiro da gaveta, os funcionários, ao verem que o rapaz não estava armado foram para cima dele, começaram a agredi-lo e fecharam a porta da loja para não fugir. Miranda ainda tentou pegar facas da loja para se defender, mas foi contido pelas pessoas que estavam no local.

O acusado foi amarrado pelas pernas até a chegada da Polícia Militar, e uma guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), que estava próxima ao local logo chegou.

Trio é detido na entrada de Brusque após assalto em Nova Trento

Três homens foram detidos na manhã do dia 12 de novembro, na rodovia Gentil Battisti Archer, próximo à entrada de Brusque, após realizarem um assalto em uma casa lotérica, no Centro de Nova Trento.

Claudimir Lourenço de Andrade, 25 anos, e dois menores de idade, ambos com 17 anos, estavam armados com uma pistola e um revólver e tinham ainda um facão e uma marreta em uma bolsa.

O trio foi abordado com apoio de um caminhoneiro que atravessou o veículo na rodovia para impedir a fuga, a pedido dos policiais militares.

Homem tenta matar ex-namorada

Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio no dia 27 de novembro, no Residencial Azaléia, no bairro Azambuja. O ex-namorado, Marcos Luiz Silveira Aires, de 41 anos, que permanece foragido, foi até o apartamento de Clecir Carini, 39, para tentar reatar o relacionamento.

Depois de um tempo de conversa, Aires sacou uma arma de fogo, apontou para a cabeça da mulher e atirou, porém a arma falhou. Ele tentou então atirar contra a sua própria cabeça, mas a arma também falhou.

O acusado, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fugiu em um carro Fox de cor preto, placas IPA-1882, de Porto Alegre. A polícia segue em busca do criminoso.

DEZEMBRO

Jovem morre atropelado e motorista permanece foragido

O motorista que atropelou e matou Andrei Henrique Belarmino Deziderio, 19 anos, permanece foragido. O acidente ocorreu no dia 3 de dezembro, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras. O jovem estava próximo de casa quando foi atingido por um veículo.

Uma pequena peça no local indica que a cor do carro é bordô e uma testemunha identificou o veículo como um Mitsubishi vermelho. Porém, a Polícia Civil investiga o caso e pelas câmeras de monitoramento já identificou que o possível causador do acidente foi um carro pequeno.

Assaltante é morto durante troca de tiros com policial à paisana

Um assaltante foi morto após tentar assaltar o supermercado Carol, no bairro São Pedro, no dia 7 de dezembro. Vagner de Vargas dos Santos, 24 anos, estava junto com um comparsa em uma motocicleta de Gaspar.

Os criminosos anunciaram o assalto, mas não contavam que uma das vítimas era um policial militar que estava à paisana. O policial tentou prender os criminosos e um deles tentou desarmá-lo, porém, foi baleado e morreu no pátio do estabelecimento.

O comparsa que estava armado atirou e tentou fugir, dominando um cliente que estava em um veículo Ecosport prata, de Brusque, e fugiu em direção à rua SP 030, no mesmo bairro.

Criminosos assaltam empresa e colocam fogo em veículo

A empresa Terraplanagem Augusto, no bairro Limoeiro, foi assaltada na tarde de 7 de dezembro. Os criminosos chegaram armados com armas de fogo longas, quebraram a porta do escritório e renderam os funcionários.

Após assaltarem a empresa, os três homens colocaram fogo em um carro Civic, com placas de São Paulo e sem registro de furto, na rua de uma ponte de arame, pouco depois da empresa, no Limoeiro.

Uma mulher que passava pelo local viu a ação e foi ameaçada pelos criminosos. Ela relatou que do outro lado da ponte tinha um homem que vestia a camisa da empresa e esperava os outros três criminosos com uma caminhonete prata.

Família é presa por tentativa de homicídio

Mãe, namorado, filha e um adolescente de 16 anos foram presos no dia 8 de dezembro, por tentativa de homicídio, no bairro Águas Claras. Cláudia de Almeida, 40 anos, Ricardo Venske, 30, Samara Cristina Chaves, 21, respectivamente, são acusados de terem atentado contra os irmãos Fabrício Amaral Silva, 24, e Luiz Felipe Amaral da Silva, 21, em outubro deste ano. Um quinto acusado permanece foragido.

As tentativas de homicídio ocorreram a mando de Samara, que é acusada de traficar drogas e, como os irmãos Silva estavam desempregados, passaram a vender para Samara. Porém, após um tempo, os dois começaram a consumir as drogas e ficaram com uma grande dívida com Samara, o que motivou o crime.

DJ de Brusque é preso no Paraná

O DJ Gabriel Roque Lima de Souza, 20 anos, morador de Brusque, foi preso pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) no dia 18 de dezembro, com cerca de mil comprimidos de ecstasy escondidos na mochila. Ele foi flagrado com o entorpecente, avaliado em R$ 50 mil, dentro de um ônibus de viagem na BR-277, no município de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

O rapaz foi autuado em flagrante e não resistiu à prisão. O jovem alegou ainda que receberia a quantia de R$ 2 mil para fazer o transporte da droga de Curitiba até as cidades de Pitanga e Guarapuava.

O DJ responderá pelo crime de tráfico de drogas. Se condenado, poderá pegar uma pena de cinco a 15 anos de reclusão, aplicando um aumento pela questão do tráfico interestadual.

Foragido mais procurado de Brusque é preso após assalto

O criminoso mais procurado pela polícia de Brusque, Cleber do Nascimento, 33 anos, foi preso na noite de 20 de dezembro, após assaltar a loja Jcanedo, no Centro de Brusque. Além dele, foi preso um comparsa, Jean Carlos de Barros, 23 anos. Nascimento havia fugido em setembro pelas redes de galeria pluvial, após assalto em uma joalheria.

Os dois criminosos, armados com faca e revólver garrucha renderam funcionárias e um casal que estavam saindo da loja, roubaram dinheiro, roupas e fugiram em um carro também roubado. Eles seguiram em fuga pela rodovia Antônio Heil, sendo perseguidos pela Polícia Militar, e foram detidos já em Itajaí, no bairro Itaipava.

Corpo de professor é encontrado no Itajaí-Mirim

No dia 23 de dezembro, o corpo do professor Ezequiel da Silva, 40 anos, que estava desaparecido desde o dia 20 de dezembro, foi localizado preso em uma balsa, no rio Itajaí-Mirim. Devido ao avançado estado de decomposição, o irmão do professor, Josiel da Silva, reconheceu o corpo por causa das roupas e de um brinco na orelha esquerda.

O professor foi visto pela última vez na madrugada do dia 20, na Sociedade Santos Dumont, onde participava de uma formatura.