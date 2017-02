Sem mudanças: Calor seguirá forte nos próximos dias em Brusque

A forte onda de calor que se instalou na região de Brusque já há vários dias e que vem causando muito desconforto para todos, deverá prosseguir até pelo menos o final de fevereiro. Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, este sistema quente que começou nesta semana deve ir até sexta ou sábado de carnaval! Neste período máx. entre 36/40°C/cidades mais quentes. Trovoadas de verão pontualmente fortes poderão acontecer, mas de forma bem isolada, caso ocorra, destaca Coutinho.

E esta sexta-feira ,17, a situação não foi diferente. Nosso município registrou temperaturas acima dos 34ºC mas com sensação de 41ºC, devido a alta umidade do ar, fazendo com que o desconforto aumentasse ainda mais. O sol predominou de forma absoluta pelos céus de nossa região, poucas nuvens.

A seguir, trago os valores de temperaturas extremas de Brusque e Guabiruba, com dados obtidos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

23,7ºC com 34,7ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

23,9ºC com 34,4ºC /Bairro Centro/Brusque

21,5ºC com 34,2ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

22,0ºC com 34,8ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

Calor dentro do normal para a época do ano

Muitas pessoas reclamam quando temos eventos climáticos prolongados tanto de calor como de frio, neste caso atual, o vilão está sendo a alta temperatura. Vale destacar que está tudo dentro do esperado e dentro do normal para os padrões de Brusque, pois estamos no auge do verão com a média mês não fugindo dos valores registrados em anos anteriores. Para reforçar o que estou afirmando, tenho o histórico de 5 anos com as médias de cada período anual em nossa cidade. Confira: