Semana começa com calor e tempo seco em Brusque Possibilidade de chuva para amanhã, terça

O tempo em Brusque nesta segunda-feira,16, foi de tempo seco e bastante calor. A temperatura máxima em nosso município ocorreu as 15:22h, 35,2ºC registrado por minha estação fixada no bairro Centro. Já na cidade vizinha, Guabiruba, o pico máximo foi de 35,5ºC no bairro Aymoré, no horário das 15:02h. O dia seguiu com o predomínio do sol, que apareceu por entre algumas nuvens.

Para amanhã, há previsão da chegada de uma nova frente fria no Estado, provocando chuvas isoladas em algumas regiões. De acordo com Bianca Souza, técnica em meteorologia, a terça-feira também terá a presença do sol, mas com algumas mudanças no tempo. Isso porque a nebulosidade volta a aumentar durante o dia, trazendo chuva na maior parte das cidades entre a tarde e a noite, já que a massa de ar seco vai perdendo intensidade e um sistema de chuva vai se aproximando de Santa Catarina. No Litoral as nuvens aparecem bastante durante todo o dia, trazendo instabilidades principalmente no início e no fim da terça-feira.

O calor segue forte, com temperaturas acima dos 30°C na maior parte do estado. A sensação de abafamento também estará presente por toda a nossa região nesta terça, destaca Bianca.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas hoje,16, em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: