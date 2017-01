Semana começa com sensação de calor chegando aos 48ºC em Brusque Com umidade do ar em alta, o abafamento se acentua

Calor acima de 36ºC em Brusque nesta segunda-feira. Até aí tudo normal se formos considerar a época do ano, janeiro, pleno verão. Mas o que tem me chamado atenção é a alta sensação térmica que constantemente vem superando a marca de 40ºC em nossa cidade sendo que hoje foi mais um dia daqueles em que os brusquenses sentiram na pele o forte abafamento. Isto se deve a combinação CALOR+ ALTA UMIDADE DO AR que se manteve acima dos 50%. Convertendo em números, minhas estações registraram os seguintes picos hoje segunda,09:

Sensação térmica estação bairro Rio Branco: 48ºC

Sensação térmica estação bairro Centro: 46ºC

Sensação de calor estação bairro Santa Luzia: 40ºC

O predomínio foi do tempo seco, porém, com o forte aquecimento, instabilidades novamente se formaram no decorrer do dia, sendo que trovoadas de forte intensidade foram observadas em cidades do entorno de nosso município, como Blumenau, que teve até registro de granizo em alguns locais.

Abaixo o cenário do tempo observado ao entardecer na nossa região, direção Sudoeste, nuvens escuras naquela direção, abrindo chance para a ocorrência de temporais também em Brusque, mais para o período da noite caso ocorra.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas, (valor ambiente) registrados nesta segunda-feira em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

2 4,7ºC com 36,8ºC/Centro

23,7ºC com 36,7ºC/Rio Branco

22,8ºC com 36,1ºC/Santa Luzia

Temperaturas no Vale do Itajaí:

TEMPO AMANHÃ

Segundo informações obtidas junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, as condições do tempo não mudam muito, a terça-feira vai ser mais um dia com a presença do sol em todo estado e com as nuvens aumentando ao longo do dia por conta do calor e da alta umidade do ar. As máximas ficam entre 33 e 35°C no Litoral, no Sul, na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e também no Norte do estado. No Oeste o calor diminui um pouquinho, mas ainda assim se aproxima dos 30°C.

Bianca destaca ainda, que no fim do dia retorna a previsão de pancadas de chuva em todas as regiões, que deverão ocorrer em mais cidades, por conta da passagem de uma frente fria no mar na altura de Santa Catarina.

”A gente adianta que a semana toda será de temperaturas elevadas, e se nada mudar, o calor será ainda mais intenso na sexta-feira e no sábado. Vamos acompanhar’ finaliza a profissional.