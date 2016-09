Semana deve começar com temperaturas mais baixas em Brusque Frio deverá ficar restrito as madrugadas e primeiras horas da manhã

Tivemos neste domingo,18, a passagem de um sistema de chuvas por SC, causando desta forma, instabilidades por todo o estado sendo que os volumes acumulados de um modo geral, foram baixos na maioria das cidades. Em Brusque o cenário climático hoje não foi diferente, ou seja, seguiu esta tendência verificada no restante da região, com pouca chuva, pontualmente alguns rápidos aguaceiros foram observados em pontos isolados de nosso município.

No restante, o dia seguiu com muitas nuvens e chuviscos ocasionais. Minhas estações registraram valores de apenas 1mm nos Bairros Santa Luzia e Rio Branco e 1,3mm no Bairro Centro, muito pouco por sinal. As temperaturas se mantiveram num patamar mais agradável, com máximas de 21,5ºC.

E por falar em temperaturas, trago a seguir, os valores extremos registrados hoje em Brusque, com dados extraídos das minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

18,8ºC com 21,5ºC/Bairro Centro

18,9ºC com 21,3ºC/Bairro Rio Branco

18,6ºC com 20,6ºC/Bairro Santa Luzia

Começo de semana com temperaturas mais baixas

Segundo informações obtidas junto a profissional Marilene de Lima, Meteorologista da Epagri/Ciram, deveremos ter a entrada de uma massa de ar polar em SC neste início de semana, a partir da noite desta segunda-feira. Em Brusque, o frio ficará restrito na madrugada e primeiras horas da manhã, marcas mínimas podendo ficar entre 10ºC e 13ºC em nossa cidade, com valores agradáveis nas tardes destes dias, destaca Marilene.