Semana deverá terminar com tempo instável em Brusque Risco de volumes altos de chuva

A quinta-feira,29, continuou com influência do ar quente e úmido em Brusque, sendo que esta condição deixou o tempo com muitas nuvens aqui em nosso município no período da manhã. Ao longo da tarde, o sol apareceu, sempre com uma boa variação de nuvens.

As temperaturas a exemplo dos dias anteriores, novamente ficaram acima dos 33ºC, com sensação de abafamento, máxima de 34,3ºC verificado no bairro Santa luzia.

Segundo Bianca Souza, técnica em Meteorologia, entre o entardecer e a noite de hoje retorna a previsão de pancadas de chuva que ainda podem ser fortes em alguns locais e acompanhadas de raios e trovoadas pela nossa região. A chuva se estende no período da madrugada. No Sul do estado e a Grande Florianópolis são esperados os maiores acumulados. Bianca destaca ainda a condição de tempo instável que deverá prevalecer amanhã, sexta,30, em todas as regiões de SC, com as nuvens predominando, pouco sol e chance de chuva a qualquer hora do dia. Entre a sexta e o sábado há previsão de altos volumes de chuva, por conta de novos temporais, com chance maior nas cidades entre o Litoral e o Centro do estado. As temperaturas continuam altas, entre 27 e 29°C em boa parte das cidades, mas com a sensação de abafamento perdendo força, finaliza Bianca.

Trago a seguir, os dados das temperaturas extremas observadas hoje em Brusque, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

23,5ºC com 34,3ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

24,5ºC com 34,2ºC/Bairro Centro/Brusque

24,0ºC com 33,9ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

24,1ºC com 34,2ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

Pela região

Temos na relação abaixo, os valores de temperaturas extremas de algumas cidades do Vale do Itajaí desta quinta-feira, sendo trabalho de pesquisas elaborado pelo amigo Carlos Grothoff, de Timbó: