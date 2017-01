Semana em Brusque tem início quente e seco Temperaturas novamente acima de 35ºC nesta segunda-feira

A segunda-feira,02, novamente foi um dia com temperaturas altas em Brusque, que a exemplo de ontem, teve valor máximo superando os 35ºC. O Bairro Centro registrou hoje, 35,2ºC seguido do Rio Branco, com 34,6ºC e por último, o Santa Luzia, onde minha estação obteve 33,6ºC. A alta umidade do ar acentuou ainda mais a sensação de calor, chegando próximo dos 42ºC.

Com este cenário típico de verão, onde o sol teve predomínio no período da manhã, nuvens de trovoada se formaram ao longo da tarde, causando alguns trovões com chuva localizada em algumas cidades do entorno de nosso município.

Calor segue nos próximos dias

Segundo a meteorologista Marilene de Lima, profissional da Epagri/Ciram, o forte calor deverá permanecer na nossa região nos próximos dias, sempre com aumento de nuvens à tarde em todas as regiões, causando pancadas isoladas de chuva.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas ocorridas no dia de hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

23,1ºC com 35,2ºC/Bairro Centro

22,5ºC com 34,6ºC/Bairro Rio Branco

20,9ºC com 33,6ºC/Bairro Santa Luzia

,