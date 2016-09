Semana termina com tempo seco em Brusque Chuva deve retornar no domingo

A semana está terminando com a ação de uma massa de ar seco agindo pela região de Brusque, garantindo assim, uma sexta-feira onde o sol predominou em grande parte do dia, sempre na presença de nuvens. As temperaturas permaneceram dentro de um patamar agradável hoje, máximas cravando na casa dos 24ºC. Consultando a Meteorologista Gislânea Cruz, profissional da Epagri/Ciram, as chuvas devem retornar ao nosso município a partir do próximo domingo, quando então teremos aumento de nuvens em SC, com condições de chuva isolada a partir da manhã no Oeste e Meio Oeste e nas demais regiões entre a tarde e noite, que inclui Brusque, devido ao rápido deslocamento de uma frente fria. (Sistema de Chuvas)

Trago a seguir, as temperaturas extremas ocorridas hoje em nossa cidade, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,1ºC com 24,2ºC/Bairro Santa Luzia

14,5ºC com 24,1ºC/Bairro Rio Branco

13,7ºC com 23,4ºC/Bairro Centro

A noite tivemos a Lua, que deu o ar de sua graça, brilhando de forma majestosa pelos céus de nossa região.