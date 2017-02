Sensação de calor em Brusque chega aos 44ºC neste domingo,19 Temperatura padrão à sombra fica acima dos 36ºC

As temperaturas neste domingo,19, em Brusque e região novamente tiveram máximas elevadas, extremas acima dos 36ºC com destaque para a sensação de calor que durante a tarde, atingiu um pico de 44ºC verificado na minha estação fixada no bairro Centro. O sol predominou na maior parte do dia com aumento de nuvens no final da tarde.

Abaixo trago os picos mínimos e máximos verificados hoje em nosso município, bem como em Guabiruba, com dados obtidos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

24,3ºC com 36,3ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

24,1ºC com 36,2ºC/Bairro Centro/Brusque

22,6ºC com 35,4ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

24,0ºC com 36,4ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

Pela nossa região

A seguir estão os valores extremos do Vale do Itajaí deste domingo, com trabalho de pesquisas feito pelo amigo Carlos Grorthoff: