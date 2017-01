Sensação térmica chega a 45°C nesta quarta-feira,04, em Brusque Alívio no calor a partir desta quinta

A sensação térmica em Brusque atingiu os 45ºC na tarde desta quarta-feira,04. A temperatura ”padrão” registrada era de 34,1ºC às 14:45h, de acordo com a minha estação fixada no Bairro Centro. Neste mesmo local, a umidade relativa era alta para o horário, em torno dos 60% e o vento nordeste atingiu a velocidade de 26,6 Km/h, além do índice de radiação UV ter atingido 8 na escala, que é considerado “muito alto” para a meteorologia.

Diante de todo esse aquecimento, alguns núcleos de nuvens Cumulonimbus se formaram ao longo da tarde, abrindo assim, chance para pancadas isoladas de chuva, típicas de verão, mais para o entardecer/noite. Nosso município tem registrado altas temperaturas e sensações térmicas desde o início do verão. O calor passa facilmente dos 30º e a sensação térmica já bateu os 40º por diversas vezes. Alívio no calor a partir desta quinta

Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, a quinta-feira,05, deverá começar ainda sob a influência do forte abafamento, sendo que os Brusquenses terão temperaturas na madrugada/amanhecer em torno de 23/24ºC. No decorrer do dia, um sistema de umidade deverá provocar pancadas isoladas de chuva na nossa região, trazendo assim, alívio no calor, destaca Coutinho.

Trago a seguir, as temperaturas extremas desta quarta-feira em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo: