Sensação térmica em Brusque chega a 45ºC nesta terça-feira Por volta das 14h, termômetros marcavam 39,8ºC na cidade

O verão chegou com tudo na região. Na primeira segunda-feira da estação mais quente do ano, os termômetros marcaram temperaturas bastante elevadas. Em Botuverá, a máxima foi de 35ºC, mas a sensação de calor chegou a 50ºC.

Em Brusque, segundo dados das estações meteorológicas do blogueiro Ciro Groh, a temperatura chegou a 36ºC na região do bairro Santa Luzia, a 35,2ºC na área central e 34,8ºC no bairro Rio Branco, na segunda-feira. No centro, a sensação térmica ficou em torno de 44ºC.

Para esta terça-feira, 27, o calor também é intenso. Já desde as primeiras horas da manhã o sol brilha forte. Antes das 8h, os termômetros já marcavam 25ºC. Agora à tarde, por volta das 14h, a máxima registrada na área central pela estação de Ciro Groh é de 39,8ºC, com sensação térmica de 45ºC.

Em Guabiruba, a estação meteorológica recém implantada no Aymoré marcou 38ºC no início da tarde.

De acordo com a previsão da Epagri/Ciram, nas próximas horas deve ocorrer pancadas de chuva com raios no Vale do Itajaí, Litoral Sul e Grande Florianópolis.