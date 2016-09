Serviço de Inspeção Municipal em Brusque estabelece normas para produtos de origem animal Em fase de implementação, produtos eram fiscalizados e inspecionados em toda ou qualquer etapa de produção

Ainda em fase de elaboração, a Prefeitura de Brusque está implementando o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que estabelece normas sanitárias para a produção, industrialização e comercialização de produtos comestíveis de origem animal e vegetal.

Com a nova legislação, sancionada em julho, todos os produtos de origem animal – como leite e derivados, mel, carnes temperadas, processadas e ovos, serão fiscalizados e inspecionados em toda ou qualquer etapa de produção, manipulação ou processamento, sejam industriais ou artesanais.

O diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Jorge Luiz Bonamente, diz que o serviço está em fase de transição e que aos poucos todos os ajustes pertinentes serão realizados. Ele afirma que ainda precisa ser feita a regulamentação das taxas para emissão do selo de inspeção e a definição de valores, além da contratação de alguns profissionais. No entanto, devido ao período eleitoral, a prefeitura fica impedida de levar adiante.

“É um processo de adaptação, que envolve algumas questões burocráticas. Estamos nos adaptando, mas mesmo assim estamos à disposição para orientar e protocolar requerimento dos produtores interessados”.

Da mesma maneira, a coordenadora da Vigilância Sanitária de Brusque, Clotilde Imianowsky, diz que o SIM está sendo implantado e que não há uma previsão de quando estará funcionando “a todo vapor”. A justificativa são as mudanças no comando da prefeitura. “É preciso criar toda a estrutura, as coisas foram mudando e ainda não está bem definido como funcionará”.

O produtor que trabalha com produtos de origem animal interessado em buscar o SIM deve procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na sede administrativa da Prefeitura de Brusque em horário comercial: 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Mais informações no 3251-1833.