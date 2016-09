Sesc comemora 70 anos com homenagens a entidades de Brusque Evento foi realizado no restaurante da entidade na última terça-feira, 13

O Serviço Social do Comércio (Sesc) comemorou 70 anos de atuação nacional na última terça-feira, 13. Para celebrar, a entidade realizou a entrega do Prêmio Parceiro Sesc, evento que foi realizado simultaneamente em 24 municípios catarinenses. Em Brusque, 12 instituições foram homenageadas no restaurante da entidade, nas categorias Empresa Privada, Organização Pública, Entidade de Classe e Sindicato, e Organizações da Sociedade Civil/Terceiro Setor.

O gerente do Sesc na cidade, Edemar Luiz Aléssio, o Palmito, diz que o septuagésimo aniversário, de uma maneira especial, é uma homenagem a todos os parceiros que a entidade tem em Brusque. “Queremos valorizar as organizações que estão do nosso lado fortalecendo ainda mais os laços. A parceria é uma mão de duas vias, que traz para nós cooperação, que é o que queremos para atender cada vez melhor as pessoas que procuram o Sesc e trabalham no comércio”.

Palmito afirma que o sucesso é alcançado graças à eficácia demonstrada por meio deste trabalho em conjunto. “É um reconhecimento direto aos nossos parceiros, que nos apoiam nas realizações de ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, contribuindo para o crescimento do Sesc”. O gerente ainda diz que a seleção das entidades que receberam o prêmio foi árdua e passou pela análise de um comitê, no entanto, segundo ele, os homenageados representam todos os parceiros que o Sesc tem na região.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Brusque (Sindilojas), Marcelo Gevaerd, falou em nome de todas as entidades homenageadas. “São 70 anos de Sesc Brasil e 41 anos de história em Brusque. A instituição conquistou a comunidade e os diversos parceiros que aqui estão hoje pela excelência do seu trabalho, pelo afinco com que realizam cada atividade a que se propõem”, diz Gevaerd, que completa: “Meu desejo e o de toda comunidade lojista é que as boas ações e trabalho do Serviço Social do Comércio não parem, que continuem beneficiando a comunidade e formando cidadãos”.

Sesc em Santa Catarina

Presente em todas as regiões de Santa Catarina, atualmente a entidade conta com 47 pontos fixos de atendimento, em 28 cidades e 17 unidades móveis, que de forma itinerante, desenvolvem eventos comunitários, atendimento odontológico, educação em saúde e incentivam à leitura.

Empresas e entidades homenageadas