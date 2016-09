Setembro mais seco em Brusque Volumes de chuva estão abaixo da média histórica

Normalmente, setembro é um dos meses mais chuvosos no Sul do Brasil. Mas esse setembro/2016 está sendo marcado por pouca chuva na nossa região, caso de Brusque, que vem registrando baixos volumes de precipitação ao longo deste mês. A média histórica, que normalmente costuma ficar entre 200mm e 250mm em nosso município, este ano está bem abaixo disso. Consultando minhas três estações, observo que nestes primeiros 19 dias do mês, temos valores parciais entre 50mm a 60mm, ou seja, pouco se formos considerar a época, normalmente chuvosa.

E a semana promete seguir com esta tendência, tempo seco tendo maior predomínio. Apesar deste quadro climático atípico por toda nossa região, o Rio Itajaí Mirim continua com seu nível considerado dentro de um padrão normal.

Dados do tempo em Brusque nesta segunda-feira

A semana começou com céu encoberto em Brusque, sendo que apesar da nebulosidade, não tivemos ocorrência de chuva em nossa cidade. As temperaturas se mantiveram amenas, picos máximos chegando aos 21ºC, com sensação de menos, devido ao vento Leste/Sudeste, presente ao longo do dia, trazendo umidade do mar, rajadas chegando aos 14,8 km/h.

Segundo Laura Rodrigues, Meteorologista da Epagri/Ciram, vamos ter a entrada de uma massa de ar frio em SC na próxima madrugada, com isso, o amanhecer desta terça deverá ter mínimas mais baixas das que vem sendo registradas nos últimos dias.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas desta segunda-feira em Brusque, verificado por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: