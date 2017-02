Sexta bárbara

A música da sexta chega hoje na hora em que o final de semana começa, praticamente… mas começa bem. Tudo culpa da Bela Gil. Ou melhor, culpa de alguém que faz tudo certo nos programas culinários do GNT, que têm sempre trilha primorosa. Claro que, no caso da natureba do churrasco de melancia, tem um nepotismo envolvido: vira e mexe, tem musica do Gil, o pai, na trilha do programa da filha. Quem há de reclamar?

Foi no episódio do Bela Cozinha que passou esta semana que tocou insistentemente Chuck Berry Fields Forever, música do repertório dos Doces Bárbaros que foi bastante revisitada por Gilberto Gil e Caetano Veloso em seus encontros no palco, nos últimos anos. Sabe qual é?

Quer cantar junto?

Trazidos d’África pra Américas de Norte e Sul

Tambor de tinto timbre tanto tonto tom tocou

E neve, garça branca, valsa do Danúbio Azul

Tonta de tanto embalo, num estalo desmaiou

Vertigem verga, a virgem branca tomba sob o sol

Rachado em mil raios pelo machado de Xangô

E assim gerados, a rumba, o mambo, o samba, o rhythm’n’blues

Tornaram-se os ancestrais, os pais do rock and roll

Rock é o nosso tempo, baby

Rock and roll é isso

Chuck Berry fields forever

Os quatro cavaleiros do após-calipso

O após-calipso

Rock and roll

Capítulo um

Versículo vinte

-Sículo vinte

Século vinte e um

Versículo vinte

-sículo vinte

Século vinte e um