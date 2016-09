Sexta com música: Adore Delano

Em tempo de RuPaul’s Drag Race All Stars 2 (ufa, que título gigantesco!), aquela competição deliciosa que cada vez ganha mais fãs, hoje a gente varia de estilo e flerta com o pop de Adore Delano.

A drag participou da sexta temporada do programa e volta agora para a segunda edição de veteranas. Mas já era veterana em realities de competição: participou, como Danny Noriega, ou seja, “off drag”, do American Idol em 2008, ainda nos velhos e bons tempos de Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson. Com direito a uma versão de Tainted Love…

Mas a música principal de hoje é original. O clipe acaba de ser lançado, é claro, aproveitando a visibilidade da programa que está no ar. Na verdade, ICU é o terceiro single do segundo álbum de Adore, After Party, que foi lançado há alguns meses.

Adore não é uma drag “clichê”, o que se pode perceber no clipe. Tem muito mais influência da estética feminina alternativa dos anos 90 do que da “realeza” que costuma vir vinculada aos look das drag que concorrem no Drag Race. Como sempre, a variedade é super interessante.

Mais uma coisa: tem algo mais natural do que uma concorrente do programa seguir o caminho da música? Afinal, estamos falando do reality de Mama Ru…