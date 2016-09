Sexta com música: Beck

Teve um tempo em que ele era trilha básica de qualquer coisa que quisesse mandar a mensagem de que era cool, desvinculado do mainstream, ou seja, que não estava nem aí para a opinião alheia ou medidores oficiais de sucesso de público. Ou será que essa é uma percepção muito particular do trabalho de Beck que eu desenvolvi, desde os velhos tempos (Google me diz que foi em 1993) em que cantei sem parar “soy un perdedor… I’m a loser, baby, so why don’t you kill me“???

Loser é uma das trilhas fundamentais dos anos 90.

Agora, graças à beltrana Gislaine Bremer, que me mostrou o vídeo no Facebook, fui ver e ouvir Wow, single recente do músico que ganhou, agora, videoclipe oficial. A personalidade dele está toda lá… com uma pitadas que cavam um pouco mais fundo no tempo: seria algo assim que a gente esperaria que o Talking Heads estivesse fazendo hoje, não seria? O melhor dos anos 80, renovado e reembalado para os tempos modernos? Não é uma proposta ruim, se pararmos para pensar…

Ah, tem lyric video também!

Fiquei feliz. Thanx, Gisa!