Sexta com música: Lady Gaga

Pode estranhar à vontade… já que não costumo ser muito apegada à cultura de divas pop. Mas trazer Lady Gaga para cá se justifica. Primeiro, porque entre as cantoras pop de primeiro tipo (em termos de visibilidade), ela tem se mostrado a mais respeitável, quem diria, especialmente por suas associações com outros gêneros. Segundo… porque prometi ao coleguíssimo do Município, Wendel, que o novo single, Perfect Illusion, estaria aqui hoje. A promessa foi feita assim que foi divulgada a data de lançamento do single, que virou a noite desta quinta para hoje nos ouvidos de toda a legião de fãs de Gaga.

Minha avó costumava dizer que o melhor da festa é esperar por ela. Mas, no caso do single, as expectativas combinaram com a realidade, já que marca o retorno dela ao universo pop.

Mas… é inegável que foram as suas fugas para o jazz e para os standards as responsáveis por ela ter conseguido reconhecimento fora do nicho pop. E você, prefere que face de Gaga? Aí abaixo, um pouco da sua parceria mais celebrada, com o dinossauríssimo Tony Bennett.

Meu voto, é claro, vai para a “Gaga crooner”. ;-)