Sexta óbvia

Por que óbvia? Porque hoje a trilha, dupla, é de figurinhas carimbadas. As novidades da neozelandesa Lorde e do “controverso” Coldplay (o termo entre aspas se justifica basicamente porque eles costumam ser meio odiados pelo público tradicional do rock… Talvez tenham sido pegos no velho radar que rastreia o pop infiltrado na terra santa do r’n’r…).

Se é o seu caso… sorry. Lorde é a mais anti-diva de todos os nomes femininos que estouraram nesta década. Nem é uma questão da qualidade do trabalho, mas da postura menos adequada à formatação que se tornou obrigatória no pop lá atrás, com Madonna. E a banda do ex da Paltrow, mesmo que derivativa ao extremo, está acima da linha de corte, pelo menos aqui nos meus ouvidos históricos.

Ambos os vídeos, o clipe oficial de Lorde e o lyric video do Coldplay, marcam o retorno à mídia. E ambos estouraram nas últimas horas, os dois já quase chegando em 4 milhões de visualizações.

Entre para as estatísticas e ouça também. Depois, pode criticar à vontade, é sempre nosso direito!