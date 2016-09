Show de gols marca abertura do Campeonato de Futsal Amador de Guabiruba Nas estreias das equipes femininas e masculinas foram marcados mais de 20 gols

O Campeonato de Futsal Amador de Guabiruba – Troféu Jornal Município Dia a Dia começou com força total na tarde deste sábado, 17. Somada a estreia das equipes femininas e a estreia das equipes masculinas foram marcados mais de 20 gols.

No jogo de abertura do torneio, às 17h, o D&S Futsal/AGP bateu o Garra Feminina por 10 a 2. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Samara Bortoletti (seis vezes), Esmaile Nogueira (duas vezes), Claudia Eleoterio (uma vez) e Daiane Rank (também uma vez). Tania Cristiane e Graziela Dalcastagner descontaram para o Garra.

Já no jogo de abertura do naipe masculino, que ocorreu às 19h, o Tor Soccer E.C. também goleou o MA Mecânica Airton, mas pelo placar de 11 a 2. Jean Juncek (quatro vezes), Gustavo Tormena (duas vezes), Joelson Zimermann (duas vezes), João Riffel (duas vezes) e Nelson Horner (uma vez) balançaram as redes pelo lado do Tor Soccer. Jailton de Jesus e Diego dos Santos descontaram para o MA Mecânica.

