Sindilojas de Brusque comemora 50 anos de fundação Solenidade comemorativa foi realizada na noite desta segunda-feira, 30, no restaurante do Sesc

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) comemorou nesta segunda-feira, 30, seus 50 anos de fundação. A data foi celebrada com uma solenidade realizada à noite, no restaurante do Sesc.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e empresários do estado e da região. Quem também prestigiou foi o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-SC), Bruno Breithaupt, que ressaltou a importância da entidade.

“Nestes 50 anos eles tiveram uma participação responsável. De certa forma, com o crescimento da cidade, aumentou a responsabilidade do sindicato. Me sinto gratificado em estar aqui neste momento prestando essa homenagem”, disse.

Além da solenidade comemorativa, também foi realizado o lançamento da Revista Histórica do Sindilojas. A publicação relata a história da entidade, que atua junto ao comércio varejista e atacadista.

O sindicato foi fundado oficialmente em 30 de janeiro de 1967, mas sua criação foi articulada anos antes. É uma entidade ligada ao Sistema Fecomércio, que engloba o Senac e o Sesc. Seu objetivo é defender e prestar assistência aos comerciários da região.

A entidade também atua anualmente em negociações coletivas sobre questões salariais envolvendo o comércio varejista e atacadista, além de proporcionar a seus associados consultoria jurídica e cursos de qualificação profissional.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, afirma que se a entidade hoje completa cinco décadas, isso se deve também ao esforço feito no passado.

“A gente sempre fala em presente e futuro, mas nunca vai existir presente e futuro sem um passado. Hoje podemos comemorar um Sindilojas forte, vamos agora para os 100 anos. O mais importante neste momento é acreditar no comércio em Brusque, ele é forte, vai continuar forte. Vamos pensar positivo”, discursou Gevaerd.

Homenagens

Antes da solenidade, foram prestadas diversas homenagens a personalidades do estado e de Brusque que tiveram destacada atuação no setor empresarial, sobretudo no comércio. Foram homenageados empresários, diretores e ex-diretores do Senac, Fecomércio e Sindilojas.