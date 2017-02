Sinduscon está com inscrições abertas para cursos técnicos na área de construção civil Na primeira etapa serão realizadas aulas referentes às Normas Regulamentadoras NR 18 e NR 35

O Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque e Região (Sinduscon) abriu o calendário de cursos para o ano. Os cursos são destinados aos colaboradores, encarregados e lideranças das indústrias da região. Nesta primeira etapa serão realizadas aulas referentes às Normas Regulamentadoras – NR 18, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e NR 35, através do Sebrae.

O curso de NR 18, que vai tratar das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção já está fechado, devido a grande procura das empresas associadas ao sindicato, mas os interessados podem entrar em contato o Sinduscon para novas turmas.

“Temos recebido solicitações dos nossos associados, interessados em cursos que qualifiquem seus colaboradores e garantam a segurança em suas empresas, por isso buscamos fechar as turmas através de parcerias com outras entidades”, explicou o presidente do Sinduscon, Fernando José de Oliveira.

Já o curso sobre a Norma Regulamentadora 35 (NR 35) ainda está com inscrições abertas. A NR 35 estabelece os requisitos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. O curso é obrigatório para todos os envolvidos com o Trabalho em Altura, que é considerado em atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda.

Segundo o presidente do Sinduscon, Fernando José de Oliveira, a intenção é incentivar a segurança no trabalho em todas as empresas. “Nossa meta é de que todas as empresas associadas estejam aplicando em 100% as normas de segurança e servindo como exemplo para as demais”, diz o presidente.

Mais informações podem ser obtidas no Sinduscon pelo telefone: 3355-0557 ou sindusconbq@gmail.com.

Cursos disponíveis:

Curso: NR 18

NR 18 Data: 24/02

24/02 Horário: das 8 às 16h

das 8 às 16h Público-Alvo: colaboradores, lideranças e encarregados

colaboradores, lideranças e encarregados Local: Sala 1 do Cescb

Sala 1 do Cescb Vagas: 30

30 Investimento: Gratuito (associados ao Sinduscon)

Gratuito (associados ao Sinduscon) R$ 30,00 (alunos Unifebe e Uniasselvi)

R$ 60,00 (demais interessados)

CURSO: NR 35 – SEGURANÇA EM ALTURA