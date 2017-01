Sine de Brusque oferece 195 vagas de trabalho em mais de 40 funções Os salários variam entre R$ 724,00 para empregado doméstico e R$ 2.000,00 para carpinteiro

O Sine de Brusque está com 195 oportunidades de emprego em aberto para candidatos de ambos os sexos, com ou sem experiência. Ao todo, são de mais 40 funções diferentes e o quadro de oportunidades pode ser conferido na sede do órgão, localizada na Praça da Cidadania, ao lado do Terminal Urbano. Os salários variam entre R$ 724,00 para empregado doméstico, meio período; e R$ 2.000,00 para carpinteiro.





A maior parte dos empregos disponibilizados através do sistema é para as áreas têxtil, operacional e comércio. Entre elas estão auxiliar de almoxarife, empregado doméstico, ajudante de serralheiro, operador de caixa, merendeiro, consultor de vendas, professor de inglês, recepcionista, costureira, padeiro, dentre outras.





Para participar da seleção, o interessado deve comparecer ao Sine munido de RG, CPF, carteira profissional e comprovante de endereço ou ainda através do portal mais emprego em maisemprego.mte.gov.br/portal.

Os empregadores também podem buscar profissionais por intermédio do Sine. Para isso, basta cadastrar suas vagas pelo email sine@brusque.sc.gov.br ou pelos fones (47) 3350-2062, 3350-1145 e 3350-8831.





Os empregadores também podem anunciar oportunidades de trabalho pelo site da Prefeitura de Brusque.





As vagas





- Ajudante de motorista

- Ajudante de serralheiro

- Ajudante de tratamento térmico

- Almoxarife

- Assistente de vendas

- Atendente de balcão

- Atendente de consultório dentário

- Auxiliar de cozinha

- Auxiliar de linha de produção

- Auxiliar de padeiro

- Auxiliar em saúde bucal

- Auxiliar nos serviços de alimentação

- Carpinteiro

- Colorista têxtil

- Conferente de mercadorias

- Consultor de vendas

- Costureira em geral

- Empregado doméstico faxineiro

- Encarregado de expedição

- Estoquista

- Gerente administrativo de lanchonete

- Merendeiro

- Motoboy

- Motorista de caminhão

- Operador de abertura (fiação)

- Operador de caixa

- Operador de carga e descarga

- Operador de máquina de costura de acabamento

- Operador de rameuse

- Operador de retorcedeira

- Operador de usinagem convencional por abrasão

- Padeiro

- Pedreiro

- Professor de inglês

- Recepcionista secretária

- Revisor têxtil

- Serralheiro

- Servente de limpeza

- Servente de obras

- Talhador de roupas

- Tecelão (tear jacquard)

- Vendedor de comércio varejista

- Vendedor pracista