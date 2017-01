Sintrafite pede afastamento de secretário municipal ao prefeito de Brusque Presidente da entidade alega que secretário não cumpre com obrigações trabalhistas

O Sindicato dos Trabalhadores de Fiação de Tecelagem de Brusque (Sintrafite) solicitou formalmente ao prefeito de Brusque, Jonas Paegle, o afastamento do secretário de Desenvolvimento Econômico, João Beuting. A reunião foi realizada no começo desta semana, na sede da entidade.

O presidente do Sintrafite, Aníbal Boettger, afirma que considera inadequado que um “empresário que não cumpre com obrigações trabalhistas” ocupe um cargo no primeiro escalão. Ele diz que “há muitos outros empresários sérios, honestos e com capacidade superior a Beuting” para exercer a função.

“Um secretário não pode tratar o trabalhador como ele trata, não paga o salário em dia, não recolhe fundo de garantia, não recolhe previdência social. Ele se apropria do que não é dele. Um homem desse não tem moral, não tem currículo para assumir uma pasta”, diz.

À Boettger, o prefeito justificou que Beuting entrou no governo por meio de cota partidária do PMDB e informou que procuraria o partido para tratar da solicitação.

Danilo Rezini, presidente do PMDB, diz que comentará o assunto apenas após uma reunião com a executiva do partido, que deverá ser marcada para quinta-feira, 26. No entanto, ele garante que não há outro nome para o cargo.

João Beuting e o prefeito foram procurados, mas preferiram não comentar o assunto.