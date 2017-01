Sistema de alerta via SMS da Defesa Civil será testado em São João Batista Município está entre os 20 que iniciam no projeto piloto a partir de fevereiro

A partir de fevereiro, 20 municípios catarinenses iniciarão os testes do projeto piloto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que consiste no envio de alertas via SMS para os moradores dessas cidades.

Na região de Brusque, o município escolhido para testar o sistema neste primeiro momento foi São João Batista. O coordenador técnico da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, afirma que cada uma das 20 regionais indicou duas cidades para dar início aos testes. Dessas, o órgão estadual, então, escolheu os municípios com uma menor estrutura de Defesa Civil para começar o projeto.

Cugik destaca que a ideia do projeto vai auxiliar o trabalho do órgão nos municípios. “O alerta vai primeiro para a Defesa Civil municipal, aí os técnicos avaliam se vale a pena ser enviado para todos os moradores. A pessoa receberá o alerta só se tiver em São João Batista, por exemplo, se o celular for de lá, mas estiver em Brusque, não vai receber”.

Como vai funcionar

O alerta via SMS virá do número 40199. “As pessoas que residem nesses municípios irão receber uma mensagem do número 40199 sobre o serviço de alerta. O cidadão responde com o CEP que deseja ser monitorado”, explica o secretário de estado da Defesa Civil de SC, Rodrigo Moratelli. A mensagem de texto não terá custo. Essa primeira etapa dura 120 dias.

Os números serão registrados numa base de dados de emergência gerenciada pela ABR Telecom. O Centro Nacional de Desastres (Cenad) encaminhará a mensagem inicial para a população de uma determinada região para ter a notificação de alertas com o seguinte conteúdo: “Defesa Civil Informa: novo serviço de envio de SMS gratuito de alertas de riscos de desastres. Para se cadastrar responda para 40199 com o CEP de interesse”.

O objetivo é iniciar uma campanha de divulgação. A pessoa que estiver dentro dos 20 municípios pilotos pode cadastrar mais de um CEP desejado. Ao realizar o cadastro, o usuário receberá a seguinte mensagem: “Cadastro realizado com sucesso. O celular esta apto a receber alertas e recomendações da defesa civil”.

O serviço de alerta via SMS é custeado pelas prestadoras de SMP. A população não terá qualquer cobrança ao receber ou enviar mensagens de texto de alertas. A secretaria de estado da Defesa Civil e o Cenad também não terão custos.

O objetivo é informar a população sobre situações eminentes de desastres, emergência ou estado de calamidade pública, por meio de mensagens divulgadas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres.