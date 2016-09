Star Trek: Sem Fronteiras chega aos cinemas de Brusque

Desta vez, Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) e a tripulação da Enterprise encontram-se no terceiro ano da missão de exploração do espaço prevista para durar cinco anos. Eles recebem um pedido de socorro que acaba os ligando ao maléfico vilão Krall (Idris Elba), um insurgente anti-Frota Estelar interessado em um objeto de posse do líder da nave. A Enterprise é atacada, e eles acabam em um planeta desconhecido, onde o grupo acaba sendo dividido em duplas.

Alice Eve não retorna ao papel da Doutora Carol Marcus. Ao final do filme anterior, ela era incorporada a Interprise, mas sua ausência no filme não é explicada.

Este é o primeiro filme de Star Trek a ser filmado inteiramente com câmeras digitais.

O filme se passa dois anos e meio após os acontecimento de Além da Escuridão: Star Trek.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h40 e 18h40, e legendadas às 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:



Cine Gracher 1

STAR TREK: SEM FRONTEIRAS – 3D

Dublado / 15h40 e 18h40

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS – 3D

Dublado / 16h e 19h

ESQUADRÃO SUICIDA 3D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

ÁGUAS RASAS

Dublado / 16h e 19h

BEN-HUR

Dublado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS – 3D

Dublado / 15h45, 18h45 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Nacional / 16h, 18h45 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

QUANDO AS LUZES SE APAGAM

Dublado / 15h, 17h e 19h

Legendado / 21h20