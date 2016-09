Status: não odiando mais a Bienal #elitista #comercial #inacessívelaosescritoressemluxo

Um menino lendo em uma livraria bombardeada de Londres, em 08 de outubro de 1940.

Como você imaginava, nunca fui e não irei nesta edição também. Que iniciou dia 26 deste mês e termina dia 04 de setembro. Puro recalque, ou não.

Não somos: Priscilla Alcântara, nem PS Siqueira. Ou talvez: Larissa Manoela.

Nem: ricos.

Talvez estejamos mais para: o menino lendo em uma livraria bombardeada de…

Mas,

tenho que admitir que a partir de hoje não “odeio” mais esse evento. Até que ele está me soando bem simpático! Hoje descubro o “interessante” mundo paralelo à Bienal que roda ponteiros agudos em promoções ao redor do evento e mais: acessível a todos, e, pasmem: com frete grátis!

Alguns sites como o Amazon e o Submarino lançaram campanhas com descontos progressivos em livros importados e no caso do primeiro: mais de 900mil livros com até 90% de desconto. Todo dia, mais de 100 livros estão dentro das ofertas especiais, com opção de baixar e-book ou adquiri-los, impresso.

Sim, eu estou comprando muito! É uma oportunidade fantástica para se garimpar aquelas edições luxo de capa dura, ou mesmo, aqueles livros esfaqueadores com mais de 500 ou 1000 páginas. Já achei a Coleção de Fábulas Completas de Esopo, edição ilustrada e capa dura da Cosac-Naify por R$ 32,00 e o gigante autobiográfico de Charles Dickens: David Copperfield, em 1312 páginas e capa dura por R$ 38,90. Sem falar no kit O Pequeno Príncipe, com três livros e uma bolsa personalizada por apenas R$ 17,90. O box Diário de um Banana com os 8 livros da série, ao contrário das lojas locais onde se encontra por R$ 169,90, investi apenas R$ 64,00.

Dá vontade de chorar: primeiro, pelos preços abusivos que cobram as livrarias locais; segundo, por encontrar sempre mais livros interessantes do que se pode comprar em um dia; terceiro, a Bienal vai acabar (nunca me imaginei chorando, por saber que a Bienal vai acabar, pois é).

Sinonimizando: R$900 (passagem aérea) + R$ 150 (hotel habitável) + R$25,00 (ingresso, que este ano está 81,8% mais caro) + R$ 200 (alimentação)… fáceis R$ 1275,00 sem um livrinho em mãos! Isso sem mencionar o valor para poder divulgar um livro, caso for escritora (sim, para mulheres é o mesmo preço do que para os homens, só nisso, provavelmente).

Muito embora, a 24 Bienal Internacional do Livro de São Paulo, seja o maior evento do setor na América Latina e tenha a expectativa de atrair mais de 700mil visitantes, o seu público continua sendo AB, lia-se a pouco tempo: pessoal que tem dinheiro para comprar livros.

Recalcada, ou não…

Méroli Habitzreuter – escritora e ativista cultural