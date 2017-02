Suspeito de roubo em residência se apresenta na DIC de Brusque Ele é acusado, junto com outros dois homens, de participar de crime em janeiro deste ano

Douglas Pereira, 20 anos, se apresentou no início da tarde desta terça-feira, 21, na Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Ele é suspeito de praticar um roubo no município em janeiro deste ano.

Havia um mandado de prisão em seu nome e no nome de Luciano Barbosa Santos, 21, que foi cumprido na semana passada em Blumenau. No entanto, no momento da operação, Pereira fugiu do local.

Ele, junto com Santos e outro homem de 22 anos, são suspeitos de planejar o roubo no dia 18 de janeiro em Brusque, no qual, inclusive, amarraram o proprietário da residência enquanto os filhos dormiam. Foram levados objetos, dinheiro e dois veículos.