Suspeitos de cometerem diversos roubos na região são detidos, em Guabiruba Thiago Melo Rosa, 21 anos, e um adolescente de 17 foram detidos após assaltarem uma pessoa

Após uma denúncia anônima para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) na tarde desta sexta-feira, 16, Thiago Melo Rosa, 21 anos, e um adolescente de 17, foram capturados.

Eles são acusados de cometerem diversos assaltos em Brusque e Guabiruba nos últimos dias. Uma testemunha informou para a PM que os criminosos haviam assaltado uma pessoa, na rua Nicolau Schaefer, no bairro Imigrantes.

De acordo com a denúncia, os dois assaltantes moravam numa casa aos fundos do local do crime. Com as informações detalhadas, os policiais foram até o endereço e encontraram os suspeitos. Durante a abordagem, foi localizado um bastão de metal próximo de Rosa.

Ao serem indagados sobre o crime, eles confessaram não somente o roubo contra a pessoa minutos antes, como também os assaltos nas padarias Russi Pães, da rua São Pedro, e na padaria do bairro Limoeiro, ocorridos na manhã de quinta-feira, 15.

Também, contaram sobre o crime cometido na lanchonete da rua Frederico Petruski, no bairro Guarani, na noite de quarta-feira, 14.

Segundo informações da Polícia Militar, após o assalto na lanchonete, os dois ainda teriam parado em outro estabelecimento para fazer um lanche e comemorar o crime. Há indícios sobre outros roubos cometidos por eles, mas que ainda sendo apurado das polícias Militar e Civil.

Aos policiais, os acusados afirmaram que só não cometeram mais roubos, porque esperavam passar as 48 horas para não ser mais considerado flagrante.

A mãe do adolescente esteve na Delegacia de Polícia Civil de Brusque. Ela afirmou que este não é o primeiro crime do filho e diz não saber mais o que fazer com o rapaz. A mãe ressaltou que aguarda um processo na Justiça para então tentar internar o adolescente.

“Eu queria mesmo é que ele ficasse preso, mas é menor de idade, ai se junta com essas más companhias e fica aprontando por ai”, lamenta.

O proprietário da padaria Russi Pães também esteve na delegacia e reconheceu os dois como sendo os criminosos que fizeram o roubo em seu estabelecimento.

A promotora Susana Perin Carnaúba também foi até à delegacia para agilizar o processo e ouvir os depoimentos da mãe e do adolescente.

Para a Polícia Militar, a participação da comunidade é muito importante para o trabalho policial, pois com as informações concretas da localização dos dois acusados foi possível a captura. Caso contrário, ainda não teriam conseguido chegar aos suspeitos.