Tatuador brusquense apresentará projeto social no programa Amor & Sexo, da Rede Globo

O tatuador brusquense Ivo Miguel Buss, 28 anos, participará do programa Amor & Sexo, da Rede Globo, na próxima semana. Ele foi convidado pela produção do programa apresentado por Fernanda Lima por conta do trabalho voluntário que realiza com mulheres vítimas de câncer de mama.

O trabalho de Buss já foi destaque no Município Dia a Dia em outubro do ano passado, quando ele iniciou o projeto para tatuar gratuitamente mulheres que retiraram a mama. A reportagem contando a história de Buss teve grande repercussão e, inclusive, foi a notícia mais acessada de 2016 no site do jornal.

“A matéria do jornal teve uma grande repercussão, eu não esperava mesmo. Mulheres de todo o Brasil já entraram em contato comigo pedindo informações sobre o projeto, e a história chegou em uma das produtoras do programa”, conta.

Buss embarca para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, quando será a gravação. O programa deve ir ao ar na quinta-feira, 23, logo após o Big Brother Brasil.

“Estou muito feliz por esse reconhecimento. Realizo o projeto há poucos meses, sem apoio de ninguém, e já teve toda essa repercussão. Me sinto muito contente em saber que estou contribuindo para tornar a vida dessas mulheres melhor”, diz.

A tatuagem para esconder a cicatriz ou a reconstrução da aréola – área circular que envolve o mamilo – é feita gratuitamente uma vez por semana, ou de acordo com a agenda do tatuador. De outubro até agora, ele já tatuou muitas brusquenses e também mulheres de outras cidades e estados como Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú e Joinville. “Hoje tenho uma pequena lista de espera e aos poucos vou fazendo. As mulheres de outras cidades vêm até aqui especialmente para fazer a tatuagem, já acaba valendo a pena porque a reconstrução do mamilo, cobram, em média, R$ 6 mil para fazer em outros lugares e aqui faço gratuitamente”.

A brusquense Maria da Silva Gevaerd, 61 anos, foi uma das mulheres tatuadas por Buss. Ela teve câncer há 16 anos e precisou fazer a retirada total da mama esquerda. Alguns anos depois, ela teve um nódulo na mama direita, e no ano passado, após ver a reportagem produzida pelo Município Dia a Dia, decidiu cobrir a cicatriz. Maria também foi convidada para participar do programa Amor & Sexo.

“Quando eles me ligaram fiquei meio assustada, mas depois conversei com a família e todos me apoiaram, então decidi aceitar. Vai ser algo diferente, mas acho que vai valer a pena porque vai incentivar outras mulheres a fazerem também”, diz a brusquense.

Serviço

Quem quiser mais informações sobre o projeto de Ivo Buss pode entrar em contato pelo 3044-4112 ou 988-458-935.