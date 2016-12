Temperatura sobe e chega aos 36ºC em Brusque nesta segunda-feira Valor máximo registrado no Bairro Santa Luzia

A semana não poderia ter começado melhor para aqueles que optaram por passar o dia no litoral do estado, pois o tempo seco aliado ao forte calor esteve presente por toda SC nesta segunda-feira,26. Em Brusque por exemplo a situação obviamente que não foi diferente, onde o sol brilhou desde as primeiras horas do dia fazendo a temperatura chegar aos 36ºC na parte da tarde para os residentes no Bairro Santa Luzia. Já no Centro, o valor máximo alcançou os 35,2ºC seguido do Bairro Rio Branco, com 34,8ºC, dados de minhas estações.

A previsão, segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, é a possibilidade da ocorrência de temporais bem isolados pelo entardecer/noite em algumas áreas de nosso estado. O local exato onde a trovoada irá acontecer, só ”São Pedro” pode responder, destaca Coutinho.

Trago a seguir, os resultados das temperaturas extremas ocorridas hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo: