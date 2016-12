Temperaturas deste domingo de Natal no Vale do Itajaí e em SC Guabiruba se destacando como uma das mais quentes de nossa região

Ta relação acima que vem ilustrar esta edição, temos os valores de temperaturas extremas deste domingo,25, observado em algumas cidades de SC bem como de nossa região aqui do Vale do Itajaí. Destaque para a minha nova estação fixada em Guabiruba, mais precisamente no bairro Aymoré, que obteve 32,9ºC de máxima, ficando assim dentre as mais quentes do Vale.

Todo este trabalho de pesquisas foi elaborado pelo amigo Carlos Grothoff, de Timbó, que gentilmente nos cede o resultado para que seja possível a divulgação neste espaço do meu Blog.