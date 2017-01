Temperaturas sobem e superam a marca de 36ºC em Brusque neste domingo Condição de forte aquecimento deverá permanecer pela nossa região nos próximos dias

Confirmando a previsão feita pelos meteorologistas, o intenso calor voltou a fazer parte da rotina dos brusquenses neste domingo,08, após 2 dias com temperaturas um pouco mais amenas. Tivemos picos hoje superando a marca de 36ºC em nosso município, com 36,4ºC na minha estação localizada no bairro Centro, no horário das 16:24h. Nos meus dois outros pontos de aferição, fixados no Rio Branco e Santa Luzia, os valores máximos foram de 36,2ºC e 35,9ºC respectivamente. Abaixo, o gráfico com sua evolução registrando o momento do calor mais intenso. (Estação Centro)

A nebulosidade esteve presente pelos céus de nossa região em boa parte da manhã, com poucas aberturas, porém, com a chegada da tarde, as nuvens se dissiparam dando lugar ao sol, que predominou absoluto e com isso, o aquecimento foi inevitável, causando desta forma, a intensificação de instabilidades ao longo do período, quando já mais pelo entardecer, algumas trovoadas se formaram no entorno de nossa cidade, com chuva observada em alguns pontos isolados. Vale o alerta feito pelos profissionais da meteorologia, com relação a manutenção desta condição de forte aquecimento para os próximos dias em SC, sobretudo no Vale do Itajaí, o que não deixa de ser um ”combustível” para a formação de temporais.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas verificadas neste domingo em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

22,6ºC com 36,4ºC/Bairro Centro

22,7ºC com 36,2ºC/Bairro Rio Branco

21,4ºC com 35,9ºC/Bairro Santa Luzia

OBS: Ao longo desta semana, pretendo solucionar os problemas que estão impedindo a minha estação fixada na Guabiruba, bairro Aymoré, de reportar dados do tempo via On Line daquele local. Com estes ”contratempos” solucionados, será mais uma ferramenta a contribuir com informações climáticas também do município vizinho à Brusque.