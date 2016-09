Terça-Feira com ventos de 50 km/h em Brusque

A terça-feira,13, em Brusque foi marcada pela presença constante do vento, que soprou do quadrante Sul/Sudoeste, com rajadas fortes, picos chegando aos 50 km/h, verificado por minha estação/Bairro Rio Branco. Apesar de toda a ventania, não foram verificados maiores danos decorrentes deste sistema climático que passou por nosso município. Outro fator que chamou atenção, foram as temperaturas, com grande oscilação entre os Bairros. Enquanto que no Centro, tivemos máxima de 30,0ºC, no outro lado da cidade, no Santa Luzia o pico foi de 25,9ºC, ou seja, diferença de 4,1ºC entre os locais citados. No transcorrer da tarde, algumas nuvens escuras foram observadas pelos céus de nosso município o que trouxe chuva mal distribuída, verificada em pontos isolados.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas observadas hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim citado em anexo:

20,2ºC com 30,0ºC/Bairro Centro

19,8ºC com 28,5ºC/Bairro Rio Branco

19,6ºC com 25,9ºC/Bairro Santa Luzia

Pelo estado

Por falar em temperaturas, vejam os valores desta tarde. Enquanto a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte estavam sob influência de um ar mais quente, as cidades do Oeste, Meio Oeste e da Serra, já estavam com um ar mais frio. Alguns valores:

10,5°C São Joaquim

13,3°C Xanxerê

13,4°C Caçador

14,2°C Joaçaba

15°C Chapecó

29,4°C Florianópolis

31°C Antônio Carlos

31,7°C Massaranduba

34,6°C Corupá

35°C Jaraguá do Sul

36°C Schroeder

36°C Itapoá

36,3°C Joinville

36,9°C Garuva

Dados: Inmet/Ciram

Segundo dados de Ronaldo Coutinho, do Climaterra, amanhã, quarta, novamente teremos a presença do vento em SC podendo ter rajadas mais forte com ar mais seco e frio entrando pelo estado.