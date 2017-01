Término da obra do IFC de Brusque é adiado para setembro Com mais esse adiamento, prédio ficará pronto com mais de três anos de atraso

Prevista para ser executada e entregue à comunidade brusquense 18 meses após a assinatura do contrato, a obra do Instituto Federal Catarinense (IFC) completará 68 meses desde que as primeiras máquinas começaram a trabalhar no terreno localizado no bairro Jardim Maluche.

O governo federal publicou, no Diário Oficial da União do dia 2 de janeiro, dois termos de aditivo de tempo para a obra do IFC campus de Brusque. Primeiro, o prazo foi prorrogado até março deste ano.

Esse adiamento já havia sido noticiado pelo Município Dia a Dia no fim do ano passado. Ele se deve a ajustes feitos no prédio, de acordo com o que foi informado à época. A previsão era que tudo ficaria pronto ainda no primeiro semestre.

Depois, um novo aditivo, na mesma edição do dia 2, postergou a entrega do campus para setembro. Com isso, o trabalho transcorrerá praticamente durante o ano inteiro. No Diário Oficial, não consta o motivo técnico para as prorrogações de prazos, apenas informa que se trata da continuação da obra.

A reportagem entrou em contato com o IFC de Brusque, mas as pessoas que poderiam comentar sobre a obra estão de férias. Os substitutos preferiram não se manifestar. Ontem, os operários trabalhavam normalmente na obra.

Atrasos

A obra do IFC de Brusque teve início oficialmente em janeiro de 2012. Foi quando as máquinas começaram a fazer a terraplanagem do terreno no Jardim Maluche. Depois, a CRC Engenharia venceu a licitação para a execução da obra.

A obra compreende a construção de um prédio com 12 salas de aula, seis laboratórios básicos, auditório, biblioteca, refeitório, área de convivência, quadra poliesportiva coberta e dois laboratórios especiais, para preparação de jovens para o mercado de trabalho.

O orçamento inicial era de R$ 8,7 milhões. O prazo de execução era de 18 meses, ou seja, a entrega ocorreria em julho de 2014. Mas houve problemas no decorrer da obra, com o piso morto.

Com isso, a construção ficou paralisada. Um termo de aditivo foi assinado, e a CRC Engenharia retomou a obra. Não houve paralisação desde então, mas no ano passado foi firmado mais um aditivo, elevando o custo da obra para R$ 11 milhões – mais de R$ 2 milhões a mais do que inicial.

O IFC de Brusque irá funcionar no antigo Colégio Cenecista Honório Miranda, na rua Hercílio Luz, no Centro. O prédio foi locado e irá abrigar o Ensino Médio e os cursos ofertados durante o ano letivo. Após a entrega da sede no Maluche, a direção do instituto ainda vai licitar a mobília.