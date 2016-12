Empresa de terraplanagem tem 100 metros de fio de cobre furtados Boletim de ocorrência foi registrado no domingo, 25

Um funcionário de uma empresa de terraplanagem registrou boletim de ocorrência no domingo, 25, relatando o furto dos fios de cobre do local.

De acordo com o registro, a fiação ficava dentro do pátio da empresa e os fios que passam no chão foram cortados e levados. O ladrão esqueceu, inclusive, a serrinha que foi utilizada para cortar os fios.

O funcionário relata ainda que, em média,passam de oito a nove cabos que saem da casinha do transformador e passam para a casa de comando. Foram furtados aproximadamente 100 metros de fio. A empresa possui sistema de monitoramento, mas no dia do furto a câmera estava desligada.